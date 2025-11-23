Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: учений виявив щось дивне на новій фотографії (фото)

Астроном з Гарварду стверджує, що тільки близький проліт 3I/ATLAS біля Землі в грудні зможе показати, чи дійсно це міжзоряна комета. Можливо, це штучно створений об'єкт, який прибув з іншої зоряної системи.

Раніше цього тижня NASA показало нові фотографії міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, який більшість учених вважає кометою, що прибула з іншої частини нашої галактики. Нові дані, за словами вчених з NASA, підтверджують, що це дійсно комета, хоча вона і має дивні особливості. Але астроном з Гарварду Аві Леб виявив щось дивне на одній з фотографій 3I/ATLAS, що може вказувати на штучне походження міжзоряного гостя, пише Futurism.

На одній з фотографій видно міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS у той час, коли він пролітав на близькій відстані від Марса. Цей знімок зробив космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, який обертається навколо Червоної планети.

У NASA заявили, що на світлині видно "розмиту білу кулю", яка відбиває світло Сонця і вона являє собою кому — хмару газу та пилу, яку створила комета за допомогою випаруваного з її поверхні крижаного матеріалу. Це найближча фотографія міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, адже була отримана з відстані приблизно 30 млн км.

За словами астронома Аві Леба, який давно припускає, що 3I/ATLAS може бути космічним кораблем інопланетян, який відвідав Сонячну систему, з цією фотографією щось не так.

Леб виявив, що у комети існує дивний струмінь, який виходить із 3I/ATLAS, але спрямований він у бік руху об'єкта, а не в бік Сонця, як це було раніше виявлено.

Астроном каже, що можна легко пояснити струмінь газу і пилу, який тягнеться до Сонця, як результат освітлення об'єкта сонячним світлом, так результат тиску випромінювання або сонячного вітру. Але набагато складніше пояснити газові викиди, які простягаються перпендикулярно напрямку на Сонце і попереду об'єкта.

Вчений вважає, що дивне світіння газового струменя може бути ознакою того, що штучно створений об'єкт потенційною позаземною цивілізацією може розчищати шлях від небезпечних мікрометеоритів, які можуть завдати шкоди потенційному космічному кораблю.

Вважається, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS наблизиться до Землі на мінімальну відстань 19 грудня. Таким чином його можна буде краще розглянути за допомогою наземних телескопів. Таким чином, як вважає Леб, можна буде уточнити характеристики струменя 3I/ATLAS, вимірявши його склад і швидкість.

Ці дані, як каже Леб, можуть остаточно показати, чи є 3I/ATLAS кометою з іншої зоряної системи, або ж це інопланетний корабель, який може становити загрозу для людства.

Раніше Леб уже висловлював припущення про те, що нові дані про 3I/ATLAS не можна поки що повністю пояснити і є ознаки того, що це може бути позаземний технологічний об'єкт, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що Леб виявив, що 3I/ATLAS, здається, випустив у космос дрібніші об'єкти. Вчений припускає, що це можуть бути інопланетні зонди, що вилетіли з більшого корабля.