Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, здається, викинув дрібні об'єкти: може, це зонди інопланетян (фото)

Астрофізик Аві Леб продовжує наполягати на тому, що 3I/ATLAS може бути не міжзоряною кометою, а величезним космічним кораблем інопланетян. І він, судячи з нових фото, міг випустити дрібні зонди в космос.

Аві Леб, астрофізик із Гарвардського університету, протягом кількох останніх місяців ставить під сумнів твердження багатьох астрономів про те, що 3I/ATLAS — це міжзоряна комета. Водночас NASA 19 листопада показало кілька фото 3I/ATLAS і вчені стверджують, що вони доводять про природне походження цього міжзоряного об'єкта, але в іншій зоряній системі. У NASA стверджують, що це точно не космічний корабель інопланетян. Але Леб провів аналіз інших фото 3I/ATLAS і виявив дивну особливість, яка може бути свідченням інопланетної технології, пише Medium.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: можливо, це не комета

Леб провів аналіз зображень міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, отриманих 20 листопада астрономами-аматорами. Розмір зображення еквівалентний 1,6 мільйонам кілометрів. Водночас об'єкт 3I/ATLAS перебував на відстані 326 мільйонів кілометрів від Землі.

За словами вченого, на фото видно дві вузькі лінії, орієнтовані вертикально щодо осі 3I/ATLAS-Сонце. Разом із хвостом і антихвостом ймовірної міжзоряної комети бічні лінії утворюють Х-подібний візерунок. Вони простягаються на відстань приблизно мільйон кілометрів від 3I/ATLAS.

Фото 3I/ATLAS, отримане 20 листопада 2025 року Фото: Medium

Леб каже, що ці зображення викликають щонайменше два запитання, на які потрібно отримати відповіді.

Якщо бічні лінії є струменевими викидами газу і пилу, то чому вони такі прямі і вузькі, якщо вважається, що 3I/ATLAS обертається з періодом 16 годин? З огляду на типову швидкість викиду випаровуваних з поверхні комети речовин під дією сонячного тепла на такій відстані від Сонця, що становить приблизно 400 м/с, то обертання 3I/ATLAS повинно було призвести до появи розривів у цих викидах. Але ці лінії суцільні й дуже довгі.

Також незрозуміло, чому два бічних струменевих викиди орієнтовані вертикально до хвоста і антихвоста 3I/ATLAS? Вважається, що випаровування речовини з поверхні комети відбувається, коли вона звернена до Сонця. Вважається, що викинуті газ і пил будуть відштовхуватися від Сонця під дією тиску випромінювання і сонячного вітру. Це не повинно було призвести до появи таких бічних струменевих викидів у 3I/ATLAS.

Фото 3I/ATLAS, отримане 20 листопада 2025 року Фото: Medium

Леб вважає, що ці струменеві викиди являють собою слід газу, пов'язаного з прямолінійним рухом невеликих мініоб'єктів, які залишили 3I/ATLAS. Якщо ці об'єкти почали свій шлях під час максимального зближення 3I/ATLAS із Сонцем 29 жовтня, то вони подолали відстань у мільйон кілометрів за 22 дні. Це відповідає швидкості 500 м/с відносно 3I/ATLAS.

За словами Леба, дрібні об'єкти можуть бути відколотими шматками льоду, якщо 3I/ATLAS є кометою, або ж невеликими зондами, випущеними з материнського інопланетного корабля.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS. Одне з фото, показаних NASA 19 листопада Фото: NASA

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: NASA не може пояснити дивні особливості

Також учений заявив, що він не здивований тим, що NASA продовжує наполягати на тому, що 3I/ATLAS — це звичайна комета, хоча з іншої зоряної системи.

Учені з NASA заявили, що 3I/ATLAS поводиться як звичайна комета, адже викидає вуглекислий газ і воду в космос. Але Леб вважає, що космічний корабель інопланетян, який збирав на своїй поверхні ті самі речовини під час руху, також міг створити зовнішній шар пилу, змішаний із льодом, який випаровується під впливом тепла Сонця.

Одне з найвідоміших фото 3I/ATLAS Фото: комета

Також Леб каже, що в NASA не можуть пояснити те, що маса 3I/ATLAS у мільйон разів більша, ніж у міжзоряного об'єкта 1I/Оумуамуа та в тисячу разів більша, ніж у міжзоряної комети 2I/Борисов. Астрофізик вважає, що в космосі природним чином не міг сформуватися такий масивний об'єкт, діаметр якого оцінюють у 5 кілометрів.

