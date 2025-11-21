Занадто велика: виявлено чорну діру, яка кидає виклик розумінню космосу (фото)

Астрономи виявили в ранньому Всесвіті в маленькій галактиці гігантську чорну діру, яка активно поглинає матерію і швидко зростає. Це відкриття кидає виклик розумінню утворення чорних дір і галактик.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи вивчили дуже далеку маленьку галактику, в якій було виявлено напрочуд величезну чорну діру. Вона активно поглинає навколишній газ і швидко зростає. Ця чорна діра існувала через 570 млн років після Великого вибуху і розташована в центрі галактики CANUCS-LRD-z8.6. Вона належить до класу галактик, які поки що повністю не можуть пояснити вчені. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Space.

За останні 3 роки астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили велику кількість дивних галактик, які отримали прізвисько "маленькі червоні точки". Це компактні галактики, які випускають дуже яскраве червоне світло. Вони залишаються загадкою для вчених через свої незвичайні характеристики. Ці галактики не відповідають уявленням про те, як розвиваються галактики разом зі своїми чорними дірами. Раніше було виявлено, що багато "маленьких червоних точок" містять у центрі масивну чорну діру, маса якої більша за масу всіх зірок у галактиці. Тобто така величезна чорна діра не повинна існувати в маленькій галактиці.

За останні 3 роки астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили велику кількість дивних галактик, які отримали прізвисько "маленькі червоні точки" Фото: NASA

Нове дослідження однієї з "маленьких червоних точок", галактики CANUCS-LRD-z8.6, світло якої летіло до нас 13,2 млрд років, ще більше посилює загадку цих об'єктів. Учені виявили, що в центрі CANUCS-LRD-z8.6 знаходиться надмасивна чорна діра, яка активно харчується матерією і швидко зростає. Вона зростає швидше, ніж можна було б очікувати від такої галактики, яка перебуває на ранній стадії своєї еволюції. За словами вчених, відкриття кидає виклик нашому розумінню формування чорних дір і галактик у ранньому Всесвіті.

Учені з'ясували, що центральна чорна діра в галактиці CANUCS-LRD-z8.6 надто велика, щоб існувати на такому ранньому етапі історії Всесвіту, тобто через 570 млн років після Великого вибуху. Розрахунки астрономів показали, що маса цієї чорної діри приблизно в 100 мільйонів разів більша за масу Сонця. Ця чорна діра занадто велика для такої маленької галактики.

Фотографія галактики CANUCS-LRD-z8.6 Фото: solar-system

Астрономи також змогли визначити масу зірок у CANUCS-LRD-z8.6 і порівняли її з масою чорної діри. Вважається, що маса надмасивної чорної діри та її галактики пов'язані. Чим більшою стає зоряна маса галактики, тим більшою стає її центральна чорна діра. Але виявилося, що маса чорної діри набагато більша за масу зірок у цій галактиці. І це незважаючи на те, що CANUCS-LRD-z8.6 є наймасивнішою галактикою, що спостерігалася в цей ранній період історії Всесвіту.

За словами астронома, це свідчить про те, що чорні діри в ранньому Всесвіті могли рости набагато швидше, ніж галактики, в яких вони перебували. Це означає, що якісь процеси допомогли чорним дірам у ранньому Всесвіті, вирости до величезних розмірів швидше, ніж припускають теорії. Також це означає, що чорні діри могли швидко рости навіть у відносно маленьких галактиках, де недостатньо багато речовини для їх стрімкого зростання.

Астрономи продовжать спостереження за CANUCS-LRD-z8.6, щоб краще зрозуміти природу цієї галактики і краще визначити характеристики її надмасивної чорної діри.

