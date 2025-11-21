Слишком большая: обнаружена черная дыра, которая бросает вызов пониманию космоса (фото)

Астрономы обнаружили в ранней Вселенной в маленькой галактике гигантскую черную дыру, которая активно поглощает материю и быстро растет. Это открытие бросает вызов пониманию образования черных дыр и галактик.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы изучили очень далекую маленькую галактику, в которой была обнаружена на удивление огромная черная дыра. Она активно поглощает окружающий газ и быстро растет. Эта черная дыра существовала через 570 млн лет после Большого взрыва и находится в центре галактики CANUCS-LRD-z8.6. Она принадлежит к классу галактик, которые пока полностью не могут объяснить ученые. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Space.

За последние 3 года астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили большое количество странных галактик, получивших прозвище "маленькие красные точки". Это компактные галактики, которые выпускают очень яркий красный свет. Они остаются загадкой для ученых из-за своих необычных характеристик. Эти галактики не соответствуют представлениям о том, как развиваются галактики вместе со своими черными дырами. Ранее было обнаружено, что многие "маленькие красные точки" содержат в центре массивную черную дыру, масса которой больше массы всех звезд в галактике. То есть такая огромная черная дыра не должна существовать в маленькой галактике.

За последние 3 года астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили большое количество странных галактик, получивших прозвище "маленькие красные точки" Фото: NASA

Новое исследование одной из "маленьких красных точек", галактики CANUCS-LRD-z8.6, свет которой летел к нам 13,2 млрд лет, еще больше усугубляет загадку этих объектов. Ученые обнаружили, что в центре CANUCS-LRD-z8.6 находится сверхмассивная черная дыра, которая активно питается материей и быстро растет. Она растет быстрее, чем можно было бы ожидать от такой галактики, которая находится на ранней стадии своей эволюции. По словам ученых, открытие бросает вызов нашему пониманию формирования черных дыр и галактик в ранней Вселенной.

Ученые выяснили, что центральная черная дыра в галактике CANUCS-LRD-z8.6 слишком большая, чтобы существовать на столько раннем этапе истории Вселенной, то есть через 570 млн лет после Большого взрыва. Расчеты астрономов показали, что масса этой черной дыры примерно в 100 миллионов раз больше массы Солнца. Эта черная дыра слишком большая для такой маленькой галактики.

Фотография галактики CANUCS-LRD-z8.6 Фото: NASA

Астрономы также смогли определить массу звезд в CANUCS-LRD-z8.6 и сравнили ее с массой черной дыры. Считается, что масса сверхмассивной черной дыры и ее галактики связаны. Чем больше становится звездная масса галактики, тем больше становиться ее центральная черная дыра. Но оказалось, что масса черной дыры намного больше массы звезд в этой галактике. И это несмотря на то, что CANUCS-LRD-z8.6 является самой массивной галактикой, наблюдавшейся в этот ранний период истории Вселенной.

По словам астрономо, это говорит о том, что черные дыры в ранней Вселенной могли расти гораздо быстрее, чем галактики, в которых они находились. Это значит, что какие-то процессы помогли черным дырам в ранней Вселенной, вырасти до огромных размеров быстрее, чем предполагают теории. Также это значит, что черные дыры могли быстро расти даже в относительно маленьких галактиках, где недостаточно много вещества для их стремительного роста.

Астрономы продолжат наблюдения за CANUCS-LRD-z8.6, чтобы лучше понять природу этой галактики и лучше определить характеристики ее сверхмассивной черной дыры.

