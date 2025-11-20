Астрономы обнаружили неожиданную структуру на краю Солнечной системы: что известно

Обнаруженное скопление объектов назвали “внутренним ядром” пояса Койпера. Эта структура может помочь лучше понять раннюю историю Солнечной системы.

Пояс Койпера, который находится на краю Солнечной системы имеет более сложную структуру, чем предполагали астрономы. 14 лет назад ученые обнаружили там плотное скопление объектов, имеющих похожие орбиты, названное "ядром" пояса Койпера. Теперь же астрономы обнаружили более компактное скопление объектов, получившее название "внутреннее ядро" пояса Койпера. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Пояс Койпера представляет собой скопление миллионов ледяных каменистых объектов. Он начинается за орбитой Нептуна на расстоянии примерно 30 астрономических единиц и простирается до 55 астрономических единиц от Солнца. Одна астрономическая единица – это примерно 150 миллионов километров. Самыми большими объектами в поясе Койпера пока что являются карликовые планеты Плутон и Эрида.

Відео дня

14 лет назад астрономы обнаружили плотное скопление объектов в поясе Койпера, названное "ядром", с помощью анализа орбит 189 объектов. Выяснилось, что "ядро" пояса Койпера находится на расстоянии примерно 44 астрономические единицы от Солнца. С тех пор ученые не обнаруживали никаких новых структур в поясе Койпера.

Но авторы исследования изучили орбиты 1650 объектов в поясе Койпера и обнаружили, что существует более плотное скопление объектов, получившее название "внутренне ядро". Оно находится на расстоянии примерно 43 астрономические единицы от Солнца.

Астрономы обнаружили более компактное скопление объектов, получившее название "внутреннее ядро" пояса Койпера. Иллюстрация Фото: Live Science

Исследование показало, что все объекты в обнаруженной структуре имеют удивительно круговые орбиты, которые почти полностью совпадают с плоскостью Солнечной системы.

По словам астроном, это говорит о том, что данная структура является очень древней и вероятно существует с первых дней существования Солнечной системы. "Внутреннее ядро" может помочь лучше понять эволюцию нашей звездной системы, а также определить, как гигантские планеты переместились на свои нынешние орбиты.

Ученые считают, что это открытие может особенно помочь в изучении изучения миграции Нептуна из внутренней части Солнечной системы, где эта планета сформировалась, к нынешнему местоположению. Сейчас это последняя планета Солнечной системы.

По словам астрономов, по мере того, как Нептун перемещался вдаль от Солнца, объекты в поясе Койпера, составляющие "ядро" и "внутренне ядро", на относительно короткое время подверглись влиянию гравитации гигантской планеты. Вероятно, это привело к образованию компактных структур, которые затем начали орбитальное движение уже независимо от влияния Нептуна, который двигался ближе к краю Солнечной системы.

Ученые считают, что Обсерватория имени Веры Рубин, которая начнет научную деятельность в конце этого года, сможет помочь получить больше информации о "ядре" и "внутреннем ядре" пояса Койпера. Возможно, будут обнаружены и другие неизвестные структуры на краю Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, данные космического аппарата NASA показывают, что пояс Койпера может быть намного больше, чем предполагается.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили изображение космической структуры, которую никогда раньше не видели. Космический телескоп Уэбб предоставил первое в своем роде изображение звездной системы, куда входят очень редкие звезды.