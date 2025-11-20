Астрономы получили изображение космической структуры, которую никогда раньше не видели (фото)

Космический телескоп Уэбб предоставил первое в своем роде изображение звездной системы, куда входят очень редкие звезды. Оказалось, что две звезды Вольфа-Райе вращаются вокруг друг друга с периодом в 190 лет и создают четыре пылевые спиральные структуры.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб раскрыли тайну экзотической звездной системы, которая находится на расстоянии примерно 8000 световых лет от нас. Ученые впервые получили изображение четырех закручивающихся пылевых спиральных структур, окружающих две очень редкие звезды. Известно, что в Млечном Пути существует всего 1000 звезд Вольфа-Райе. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal, пишет Gizmodo.

С помощью нового изображения ученые подтвердили существование пылевых оболочек, окружающих две звезды Вольфа-Райе в звездной системе Апоп. Во время прошлых наблюдений астрономы обнаружили только одну пылевую спиральную оболочку. Но теперь они увидели четыре. Также им удалось уточнить период вращения двух звезд Вольфа-Райе вокруг друг вокруг друга.

Звезды Вольфа-Райе — это чрезвычайно редкие объекты. В галактике Млечный Путь было обнаружено всего 1000 таких звезд. Это массивные, яркие звезды, которые находятся на поздних стадиях своей эволюции. Такие большие звезды живут недолго, ведь они относительно быстро сжигают водород и выбрасывают вещество в космос с помощью сильных звездных ветров. Звезды Вольфа-Райе в конце своей жизни взрываются сверхновой и превращаются в черную дыру. Это произойдет и со звездами в системе Апоп.

Пара звезд в системе Апоп сбрасывает свои внешние слои в течение последних 700 лет. Две звезды Вольфа-Райе гравитационно связаны друг с другом, а также с третьей звездой, которая создает дыру в пылевых облаках, окружающих пару более редких звезд.

Большинство звезд Вольфа-Райе совершают оборот вокруг друг друга за 2-10 лет, при этом самый длинный орбитальный период составляет 30 лет. Но как выяснили астрономы две звезды в системе Апоп имеют орбитальный период 190 лет.

В течение каждого оборота две звезды остаются близко друг к другу в течение 25 лет и выбрасывают пыль, создавая расширяющиеся пылевые оболочки. По мере того, как звезды сближаются, их звездные ветры сталкиваются и смешиваются, образуя пылевые спиральные структуры, которые сохраняются в течение 25 лет. Пыль в других звездных системах сохраняется всего несколько месяцев.

Звезды Вольфа-Райе в системе Апоп выбрасывают пыль со скоростью от 2000 до 3000 километров в секунду.

По словам ученых, две звезды Вольфа-Райе изначально были массивнее своего третьего компаньона, но с течением лет потеряли большую часть массы. Астрономы считают, что масса обеих звезд составляет от 10 до 20 масс Солнца, в то время как масса сверхгиганта в 40-50 раз больше массы Солнца.

Астрономы считают, что две стареющие звезды Вольфа-Райе в конечном итоге взорваться сверхновой и на их месте появятся черные дыры. Но все вещество эти звезд будет разбросано по космосу.

