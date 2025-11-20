Астрономи отримали зображення космічної структури, яку ніколи раніше не бачили (фото)

Космічний телескоп Вебб надав перше у своєму роді зображення зоряної системи, куди входять дуже рідкісні зірки. Виявилося, що дві зірки Вольфа-Райє обертаються навколо одна одної з періодом у 190 років і створюють чотири пилові спіральні структури.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб розкрили таємницю екзотичної зоряної системи, яка розташована на відстані приблизно 8000 світлових років від нас. Вчені вперше отримали зображення чотирьох пилових спіральних структур, що закручуються, які оточують дві дуже рідкісні зірки. Відомо, що в Чумацькому Шляху існує всього 1000 зірок Вольфа-Райє. Дослідження опубліковано в Astrophysical Journal, пише Gizmodo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За допомогою нового зображення вчені підтвердили існування пилових оболонок, що оточують дві зірки Вольфа-Райє в зоряній системі Апоп. Під час минулих спостережень астрономи виявили лише одну пилову спіральну оболонку. Але тепер вони побачили чотири. Також їм вдалося уточнити період обертання двох зірок Вольфа-Райє навколо одна навколо одної.

Відео дня

Зірки Вольфа-Райє — це надзвичайно рідкісні об'єкти. У галактиці Чумацький Шлях було виявлено всього 1000 таких зірок. Це масивні, яскраві зірки, які перебувають на пізніх стадіях своєї еволюції. Такі великі зірки живуть недовго, адже вони відносно швидко спалюють водень і викидають речовину в космос за допомогою сильних зоряних вітрів. Зірки Вольфа-Райє наприкінці свого життя вибухають надновою і перетворюються на чорну діру. Це станеться і з зірками в системі Апоп.

Пара зірок у системі Апоп скидає свої зовнішні шари протягом останніх 700 років. Дві зірки Вольфа-Райє гравітаційно пов'язані одна з одною, а також із третьою зіркою, яка створює дірку в пилових хмарах, що оточують пару рідкісніших зірок.

Дві зірки Вольфа-Райє гравітаційно пов'язані одна з одною, а також із третьою зіркою, яка створює дірку в пилових хмарах, що оточують кілька рідкісніших зірок Фото: solar-system

Більшість зірок Вольфа-Райє здійснюють оберт навколо одна одної за 2-10 років, при цьому найдовший орбітальний період становить 30 років. Але як з'ясували астрономи дві зірки в системі Апоп мають орбітальний період 190 років.

Протягом кожного обороту дві зірки залишаються близько одна до одної протягом 25 років і викидають пил, створюючи пилові оболонки, що розширюються. У міру того, як зірки зближуються, їхні зоряні вітри стикаються і змішуються, утворюючи пилові спіральні структури, які зберігаються протягом 25 років. Пил в інших зоряних системах зберігається всього кілька місяців.

Зірки Вольфа-Райє в системі Апоп викидають пил зі швидкістю від 2000 до 3000 кілометрів на секунду.

За словами вчених, дві зірки Вольфа-Райє спочатку були масивнішими за свого третього компаньйона, але з плином років втратили більшу частину маси. Астрономи вважають, що маса обох зірок становить від 10 до 20 мас Сонця, в той час як маса надгіганта в 40-50 разів більша за масу Сонця.

Астрономи вважають, що дві старіючі зірки Вольфа-Райє зрештою вибухнуть надновою і на їхньому місці з'являться чорні діри. Але вся речовина цих зірок буде розкидана космосом.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп NASA падає на Землю і його врятує ракета, запущена з літака. NASA вирішило запобігти падінню космічного телескопа Swift на Землю за допомогою апарату, запущеного в космос на ракеті, яку відправить на орбіту літак. Якщо все вийде, то це буде історична місія.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли основну причину екстремальних вітрів на Венері. На Венері дмуть вітри, швидкість яких перевищує 100 м/с. Навіть сильні урагани на Землі не мають такої швидкості вітру.