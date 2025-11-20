Учені знайшли основну причину екстремальних вітрів на Венері: швидкість понад 100 м/с

На Венері дмуть особливо екстремальні вітри. Учені з'ясували, чому вони виникають на другій планеті від Сонця.

На Венері дмуть вітри, швидкість яких перевищує 100 м/с. Навіть сильні урагани на Землі не мають такої швидкості вітру. Вітер на Венері переміщує хмари по всій планеті з величезною швидкістю і цей сценарій був би неможливий на Землі. Але на Венері атмосфера на рівні хмар обертається в 60 разів швидше, ніж сама планета навколо своєї осі. Це явище відоме, як суперобертання атмосфери. На нашій планеті атмосфера обертається з тією ж швидкістю, що й Земля навколо своєї осі — повний оберт відбувається приблизно за 24 години. Раніше вчені вивчали суперобертання атмосфери на Венері, але багато деталей цього явища були незрозумілі. Нові дані показують, що щоденний цикл атмосферних припливів, створюваних теплом Сонця, робить набагато більший внесок в екстремальні вітри на Венері, ніж вважалося раніше. Дослідження опубліковано в журналі AGU Advances, пише Phys.

Суперобертання атмосфери — це явище, за якого атмосфера планети обертається швидше за саму планету. На Венері спостерігається найбільш екстремальне суперобертання атмосфери серед відомих планет.

Швидке обертання атмосфери відбувається на кам'янистих планетах, які, як і Венера, розташовані відносно близько до своїх зірок і обертаються дуже повільно.

Атмосфера Венери здійснює один оберт навколо планети за чотири земні дні, в той час, як сама планета здійснює повний оберт навколо своєї осі за 243 дні. Саме стільки триває доба на Венері.

Для повнішого розуміння суперобертання атмосфери на Венері вчені використовували дані космічних апаратів Venus Express і "Акацукі", які в період із 2006 до 2022 року вивчали атмосферу другої планети від Сонця. Вчені також створили модель суперобертання атмосфери на Венері за допомогою моделі атмосфери планети.

Вчені зосередили свою увагу на вивченні теплових припливів. Вважається, що цей атмосферний процес разом із меридіональною циркуляцією і планетарними хвилями, підтримує надобертання Венери шляхом перенесення кутового моменту.

Кутовий момент або момент імпульсу — це величина, яка характеризує обертальний рух об'єкта або системи.

Теплові припливи — це атмосферна хвиля планетарного масштабу, спричинена теплом Сонця, яка створює коливання тиску та вітру з певним періодом. По суті це закономірності руху повітря, що виникають, коли повітря на денній стороні планети нагрівається.

Теплові припливи на Венері ділять на добові та півдобові. Перші виникають один раз протягом доби на Венері, а другі — два рази за той самий період.

Раніше вчені вважали, що півдобові теплові припливи є основним компонентом, який бере участь у суперобертанні атмосфери Венери. Але нові дані показали, що добові теплові припливи відіграють основну роль у перенесенні кутового моменту до верхівок щільних хмар Венери. Це означає, що добові теплові припливи роблять основний внесок у формування швидких вітрів на Венері, кажуть учені.

