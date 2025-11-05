Венера має бути схожа на Землю: таємницю пекельної планети незабаром буде розкрито

Венера нещодавно втратила свій останній діючий космічний апарат, але найближчими роками на її орбіті можуть з'явитися нові.

Японський космічний апарат "Акацукі" припинив свою 10-річну місію з дослідження Венери і тепер навколо планети, яку називають злим близнюком Землі, не обертається жоден зонд. Хоча ця місія завершена, інші перебувають у планах. До Венери планують відправити два апарати NASA, один європейський і один індійський зонд, а також апарат приватної компанії зі США, пише Space.

Місія NASA DAVINCI

Місію DAVINCI вартістю 500 мільйонів доларів планують відправити до Венери на початку 2030-х років. Вона буде являти собою комбінацію орбітального апарату і спускового апарату. Орбітальний апарат досліджуватиме хмари Венери, а також її поверхню з орбіти. Спусковий апарат діаметром 1 метр опуститься на поверхню Венери і дорогою вивчить її надзвичайно щільну атмосферу і хмари, що складаються з сірчаної кислоти. Також спусковий апарат зробить кілька знімків поверхні Венери.

DAVINCI стане першою місією, яка складе карту хімічного складу нижніх шарів атмосфери Венери, від висоти 27,5 кілометрів до поверхні. Це дасть змогу вченим більше дізнатися про взаємодію газів і хімічних сполук на поверхні і, можливо, навіть у надрах Венери.

Але це за умови, що космічний апарат буде запущено, оскільки він входить до списку скасованих місій у бюджеті NASA на 2026 рік, затвердженому адміністрацією Трампа. Поки що цей бюджет не ухвалено.

Місія NASA VERITAS

Місія VERITAS вартістю 500 мільйонів доларів має бути запущена не раніше 2031 року. Мета місії полягає в тому, щоб дізнатися більше про те, як Венера і Земля, що мають приблизно однакові розміри, так сильно розійшлися у своїй еволюції. Венера — це гарячий світ із токсичною атмосферою, але припускають, що в далекому минулому планета могла бути схожа на Землю. Учені хочуть з'ясувати, як зникли океани і магнітне поле Венери, а також як тектоніка плит змінила рельєф планети.

Але, як і DAVINCI, VERITAS буде скасовано, якщо Трамп затвердить бюджет NASA на 2026 рік.

Венера Фото: JAXA

Місія Європейського космічного агентства EnVision

Запуск місії EnVision вартістю 700 мільйонів доларів заплановано на 2031 рік і це спільний проєкт Європейського космічного агентства і NASA. Але як уже було сказано вище, космічне агентство США через фінансові обмеження може не взяти участь у проєкті.

Вчені хочуть з'ясувати, яким чином Венера перетворилася на пекельну планету, хоча могла мати клімат, схожий на земний протягом мільярдів років, перш ніж щось змінило його. Місія EnVision досліджуватиме Венеру від її надр до верхніх шарів атмосфери.

Місія Venus Life Finder від Rocket Lab

Американська компанія Rocket Lab спільно з Массачусетським технологічним інститутом запустить невеликий космічний апарат до Венери для пошуку органічних сполук, тобто будівельних блоків життя, у хмарах Венери.

Спочатку запуск був запланований на початок 2025 року, але апарат може вирушити до Венери стартувати влітку 2026 року.

Місія, вартість якої оцінюється всього в 10 мільйонів доларів, включає в себе зонд, який потрапить в атмосферу Венери і буде збирати дані на висоті від 60 до 45 кілометрів від поверхні планети. Цей регіон був обраний через припущення про можливу наявність там будівельних блоків життя. Також там температура і тиск схожі на земні.

Індійська місія на Венеру

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) планує відправити свою першу місію до Венери не раніше 2028 року. Місія, що отримала назву "Шукраян", коштує 147 мільйонів доларів. Місія має вийти на орбіту навколо Венери планети для вивчення її поверхні, атмосфери та взаємодії із Сонцем.

