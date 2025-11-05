Астроном зняв два об'єкти, що впали на Місяць: їхня швидкість сягала 100 000 км/год (відео)

Метеорити, що падають на супутник Землі, можуть бути пов'язані з метеорним потоком Тауриди.

Японський астроном Дайчі Фудзії зняв, як два яскравих метеорити врізалися в поверхню Місяця зі швидкістю майже 100 000 км/год. У результаті падіння з'явилися короткі, але яскраві спалахи світла, видимі із Землі, пише Space.

Метеорний потік Тауріди, що складається з потоку Південні Тауріди і Північні Тауріди, вже освітлює небо Землі. Увечері 5-6 листопада настане пік метеорного потоку Південні Тауриди, а 9-10 листопада — пік метеорного потоку Північні Тауриди. Можливо, космічні камені з метеорного потоку Тауріди також падають і на Місяць. Астроном Дайчі Фудзіі зняв зіткнення двох метеоритів із місячною поверхнею і опублікував вражаючі відео у своєму акаунті в соціальній мережі X.

Перший метеорит упав на Місяць 30 жовтня на схід від кратера Гассенді. Цей метеорит врізався в поверхню Місяця на швидкості приблизно 97 000 км/год, згідно з розрахунками японського астронома. Передбачувана маса метеорита становила близько 200 грамів і удар утворив кратер завширшки приблизно 3 метри. Унаслідок удару виник спалах світла, який тривав менше секунди. Другий метеорит упав на Місяць 1 листопада на захід від Океану Бур, одного з найбільших місячних морів.

Наразі немає підтверджень, що ці метеорити є частиною метеорного потоку Тауріди, але Фудзії каже, що час падіння на Місяць збігається з періодом підвищеної активності метеорного потоку.

Фудзії став одним із провідних фахівців із реєстрації падінь метеоритів на поверхню Місяця. Він спостерігає за спалахами світла на Місяці з 2020 року за допомогою свого телескопа. Протягом року йому вдається зафіксувати всього кілька десятків подібних подій через складність спостереження за ними. Наразі Фудзії задокументував загалом 60 падінь метеоритів на Місяць.

На відміну від Землі, яка захищена щільною атмосферою, де згорають метеорити, у Місяця практично відсутня атмосфера. Це означає, що ніщо не може сповільнити падаючі метеорити, а тому вони врізаються в поверхню з величезною швидкістю. Під час ударів виникають яскраві спалахи світла.

Падіння метеоритів на Місяць можуть створювати кратери діаметром у кілька метрів. За даними NASA, метеорит масою 5 кілограмів може утворити кратер завширшки понад 9 метрів і викинути понад 75 тонн місячного ґрунту.

