Астроном заснял два упавших на Луну объекта: их скорость достигала 100 000 км/ч (видео)

Падающие на спутник Земли метеориты могут быть связаны с метеорным потоком Тауриды.

Японский астроном Дайчи Фудзии заснял, как два ярких метеорита врезались в поверхность Луны со скоростью почти 100 000 км/ч. В результате падения появились короткие, но яркие вспышки света, видимые с Земли, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Метеорный поток Тауриды, состоящий из потока Южные Тауриды и Северные Тауриды уже освещает небо Земли. Вечером 5-6 ноября наступит пик метеорного потока Южные Тауриды, а 9 -10 ноября — пик метеорного потока Северные Тауриды. Возможно, космические камни из метеорного потока Тауриды также падают и на Луну. Астроном Дайчи Фудзии заснял столкновения двух метеоритов с лунной поверхностью и опубликовал впечатляющие видео в своем аккаунте в социальной сети X.

Відео дня

Первый метеорит упал на Луну 30 октября к востоку от кратера Гассенди. Этот метеорит врезался в поверхность Луны на скорости примерно 97 000 км/ч, согласно расчетам японского астронома. Предполагаемая масса метеорита составляла около 200 грамм и удар образовал кратер шириной примерно 3 метра. В результате удара возникла вспышка света, которая длилась менее секунды. Второй метеорит упал на Луну 1 ноября к западу от Океана Бурь, одного из крупнейших лунных морей.

Пока нет подтверждений, что эти метеориты являются часть метеорного потока Тауриды, но Фудзии говорит время падения на Луну совпадает с периодом повышенной активности метеорного потока.

Фудзии стал одним из ведущих специалистов по регистрации падений метеоритов на поверхность Луны. Он наблюдает за вспышками света на Луне с 2020 года с помощью своего телескопа. В течение года ему удается зафиксировать всего несколько десятков подобных событий из-за сложности наблюдения за ними. На данный момент Фудзии задокументировал в общей сложности 60 падений метеоритов на Луну.

В отличие от Земли, которая защищена плотной атмосферой, где сгорают метеориты, у Луны практически отсутствует атмосфера. Это значит, что ничто не может замедлить падающие метеориты, а потому они врезаются в поверхность с огромной скоростью. Во время ударов возникают яркие вспышки света.

Падения метеоритов на Луну могут создавать кратеры диаметром в несколько метров. По данным NASA, метеорит массой 5 килограммов может образовать кратер шириной более 9 метров и выбросить более 75 тонн лунной почвы.

Как уже писал Фокус, на Луне обнаружен изотоп гелия под названием гелий-3, который можно использовать для получения термоядерной энергии.

Также Фокус писал о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS изменил курс. Необъяснимое поведение объекта, который считается кометой, усиливает вероятность того, что 3I/ATLAS может быть не обычным космическим странником.