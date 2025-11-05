Венера должна быть похожа на Землю: тайна адской планеты вскоре будет раскрыта

Венера недавно потеряла свой последний действующий космический аппарат, но в ближайшие годы на ее орбите могут появиться новые.

Японский космический аппарат "Акацуки" прекратил свою 10-летнюю миссию по исследованию Венеры и теперь вокруг планеты, которую называют злым близнецом Земли, не вращается ни один зонд. Хотя эта миссия завершена, другие находятся в планах. К Венере планируют отправить два аппарата NASA, один европейский и один индийский зонд, а также аппарат частной компании из США, пишет Space.

Миссия NASA DAVINCI

Миссию DAVINCI стоимостью 500 миллионов долларов планируют отправить к Венере в начале 2030-х годов. Она будет представлять собой комбинацию орбитального аппарата и спускаемого аппарата. Орбитальный аппарат будет исследовать облака Венеры, а также ее поверхность с орбиты. Спускаемый аппарат диаметром 1 метр опустится на поверхность Венеры и по пути изучит ее чрезвычайно плотную атмосферу и облака, состоящие из серной кислоты. Также спускаемый аппарат сделает несколько снимков поверхности Венеры.

DAVINCI станет первой миссией, которая составит карту химического состава нижних слоев атмосферы Венеры, от высоты 27,5 километров до поверхности. Это позволит ученым больше узнать о взаимодействии газов и химических соединений на поверхности и, возможно, даже в недрах Венеры.

Но это при условии, что космический аппарат будет запущен, поскольку он входит в список отмененных миссий в бюджете NASA на 2026 год, утвержденном администрацией Трампа. Пока что этот бюджет не принят.

Миссия NASA VERITAS

Миссия VERITAS стоимостью 500 миллионов долларов должно быть запущена будет не ранее 2031 года. Цель миссии состоит в том, чтобы узнать больше о том, как Венера и Земля, имеющие примерно одинаковые размеры, так сильно разошлись в своей эволюции. Венеры – это горячий мир с токсичной атмосферой, но предполагается, что в далеком прошлом планета могла быть похожа на Землю. Ученые хотят выяснить как исчезли океаны и магнитное поле Венеры, а также как тектоника плит изменила рельеф планеты.

Но, как и DAVINCI, VERITAS будет отменен, если Трамп утвердит бюджет NASA на 2026 год.

Венера Фото: JAXA

Миссия Европейского космического агентства EnVision

Запуск миссии EnVision стоимостью 700 миллионов долларов запланирован на 2031 год и это совместный проект Европейского космического агентства и NASA. Но как уже было сказано выше, космическое агентство США из-за финансовых ограничений может не принять участие в проекте.

Ученые хотят выяснить, каким образом Венера превратилась в адскую планету, хотя могла иметь климат, похожий на земной в течение миллиардов лет, прежде чем что-то изменило его. Миссия EnVision будет исследовать Венеру от ее недр до верхних слоев атмосферы.

Миссия Venus Life Finder от Rocket Lab

Американская компания Rocket Lab совместно с Массачусетским технологическим институтом запустит небольшой космический аппарат к Венере для поиска органических соединений, то есть строительных блоков жизни, в облаках Венеры.

Изначально запуск был запланирован на начало 2025 года, но аппарат может отправиться к Венере стартовать летом 2026 года.

Миссия, стоимость которой оценивается всего в 10 миллионов долларов, включает в себя зонд, который попадет в атмосферу Венеры и будет собирать данные на высоте от 60 до 45 километров от поверхности планеты. Этот регион был выбран из-за предположений о возможном наличии там строительных блоков жизни. Также там температура и давления похожи на земные.

Индийская миссия на Венеру

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует отправить свою первую миссию к Венере не ранее 2028 года. Миссия получившая название "Шукраян", стоит 147 миллионов долларов. Миссия должна выйти на орбиту вокруг Венеры планеты для изучения ее поверхности, атмосферы и взаимодействия с Солнцем.

