Астрономи могли нарешті виявити перші зірки у Всесвіті: допоміг Ейнштейн (фото)

Астрономи, можливо, вперше змогли виявити невловимі зірки населення III. Це перше покоління зірок, що виникло після Великого вибуху, яке давно шукають учені.

Космічний телескоп Вебб, можливо, виявив довгоочікуване перше покоління зірок у Всесвіті, що народилися незабаром після Великого вибуху. Для цього телескоп використав явище, передбачене Альбертом Ейнштейном. Астрономи ще мають підтвердити той факт, що були дійсно виявлені найперші зірки, але поки що дані вказують саме на це. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, виявлені перші зірки, які належать до населення III, знаходяться в галактиці LAP1-B. Світло від цієї галактики летіло до нас 13 мільярдів років, а це означає, що астрономи побачили LAP1-B такою, якою вона була через 800 мільйонів років після Великого вибуху.

Відео дня

Астрономи кажуть, що відкриття перших зірок ще належить підтвердити, але якщо вдасться це зробити, то це буде перший раз в історії, коли вдалося виявити перше покоління зірок, що виникло у Всесвіті.

Вважається, що зірки населення III з'явилися приблизно через 200 млн років після Великого вибуху, коли Всесвіт розширився і охолов достатньо, щоб електрони і протони змогли утворити перші атоми водню і гелію. Згідно з теорією, атоми водню і гелію об'єдналися з темною матерією і в результаті були створені гігантські зірки, розмір яких у сотні разів перевищує розмір Сонця.

Але через те, що перші зірки знаходяться дуже далеко від нас через розширення Всесвіту, їх надзвичайно важко виявити. При цьому, як вважається, вони формувалися в невеликих зоряних скупченнях, що ускладнює їхній пошук.

Скупчення галактик MACS J0416 Фото: NASA

Нове відкриття було зроблено завдяки тому, що астрономи змогли побачити дуже далеку галактику за допомогою гравітаційного лінзування, адже інакше її розглянути було неможливо. Це явище було вперше передбачене Альбертом Ейнштейном у його загальній теорії відносності. Гравітаційне лінзування описує посилення світла від віддаленого об'єкта за рахунок викривлення простору проміжним масивним тілом. Телескоп Вебб використовував як гравітаційну лінзу масивне скупчення галактик MACS J0416, розташоване на відстані 4,3 млрд років від нас. Гравітація скупчення посилила світло галактики LAP1-B, а тому астрономи змогли виявити, як вони вважають, найперші зірки.

Оскільки зірки населення III сформувалися в той час, коли Всесвіт був заповнений лише воднем і гелієм, а також невеликою домішкою важчих елементів, які астрономи називають "металами", вони відрізняються від сучасних зірок. Вони належать до населення I (зокрема й Сонце) і містять багато "металів".

Через свою низьку металічність перші зірки могли мати маси, які перевищують масу Сонця в 100 і більше разів. Крім того, вважається, що зірки населення III об'єднані у відносно невеликі групи через свої величезні маси.

Астрономи виявили, що зірки в галактиці LAP1-B оточені газом із мінімальною кількістю "металів" і перебувають у зоряних скупченнях, маса яких становить приблизно 1000 мас Сонця.

Вчені виявили, що ці зірки випускають велику кількість високоенергетичних фотонів (частинок світла), що узгоджується з теоріями про зірки населення III. Також ці зірки мають масу, яка приблизно в 100 разів більша, ніж Сонця, що також підходить під опис першого покоління зірок.

Автори дослідження кажуть, що вони продовжать вивчати ці зірки, щоб знайти більше доказів того, що це перше покоління зірок у Всесвіті.

Як уже писав Фокус, нові фотографії NASA показують, чим насправді є міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який прилетів з-за меж Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, яких зірок найбільше в нашій галактиці і чим вони відрізняються від Сонця.