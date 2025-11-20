Астрономы могли наконец-то обнаружить первые звезды во Вселенной: помог Эйнштейн (фото)

Астрономы, возможно, впервые смогли обнаружить неуловимые звезды населения III. Это первое поколение звезд, возникшее после Большого взрыва, которое давно ищут ученые.

Космический телескоп Уэбб, возможно, обнаружил долгожданное первое поколение звезд во Вселенной, родившихся вскоре после Большого взрыва. Для этого телескоп использовал явление, предсказанное Альбертом Эйнштейном. Астрономы еще должны подтвердить тот факт, что были действительно обнаружены самые первые звезды, но пока что данные указывают именно на это. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, обнаруженные первые звезды, которые принадлежат к населению III, находятся в галактике LAP1-B. Свет от этой галактики летел к нам 13 миллиардов лет, а это значит, что астрономы увидели LAP1-B такой, какой она была через 800 миллионов лет после Большого взрыва.

Відео дня

Астрономы говорят, что открытие первых звезд еще предстоит подтвердить, но ели получится это сделает, то это будет первый раз в истории, когда удалось обнаружить первое поколение звезд, возникшее во Вселенной.

Считается, что звезды населения III появились примерно через 200 млн лет после Большого взрыва, когда Вселенная расширилась и остыла достаточно, чтобы электроны и протоны смогли образовать первые атомы водорода и гелия. Согласно теории, атомы водорода и гелия объединились с темной материей и в результате были созданы гигантские звезды, размер которых в сотни раз превышает размер Солнца.

Но из-за того, что первые звезды находятся очень далеко от нас из-за расширения Вселенной, их чрезвычайно трудно обнаружить. При этом, как считается, они формировались в небольших звездных скоплениях, что усложняет их поиск.

Скопление галактик MACS J0416 Фото: NASA

Новое открытие было сделано благодаря тому, что астрономы смогли увидеть очень далекую галактику с помощью гравитационного линзирования, ведь иначе ее рассмотреть было невозможно. Это явление было впервые предсказано Альбертом Эйнштейном в его общей теории относительности. Гравитационное линзирование описывает усиление света от удаленного объекта за счет искривления пространства промежуточным массивным телом. Телескоп Уэбб использовал в качестве гравитационной линзы массивное скопление галактик MACS J0416, расположенное на расстоянии 4,3 млрд лет от нас. Гравитация скопления усилила свет галактики LAP1-B, а потому астрономы смогли обнаружить, как они считают, самые первые звезды.

Поскольку звезды населения III сформировались в то время, когда Вселенная была заполнена лишь водородом и гелием, а также небольшой примесью более тяжелых элементов, которые астрономы называют "металлами", они отличаются от современных звезд. Они принадлежат к населению I (в том числе и Солнце) и содержат много "металлов".

Из-за своей низкой металличности первые звезды могли иметь массы, которые превышают массу Солнца в 100 и более раз. Кроме того, считается, что звезды населения III объединены в относительно небольшие группы из-за своих огромных масс.

Астрономы обнаружили, что звезды в галактике LAP1-B окружены газом с минимальным количеством "металлов" и находятся в звездных скоплениях, масса которых составляет примерно 1000 масс Солнца.

Ученые обнаружили, что эти звезды выпускают большое количество высокоэнергетических фотонов (частиц света), что согласуется с теориями о звездах населения III. Также эти звезды имеют массу, которая примерно в 100 раз больше, чему Солнца, что также подходит под описание первого поколения звезд.

Авторы исследования говорят, что они продолжат изучать эти звезды, чтобы найти больше доказательств тому, что это первое поколение звезд во Вселенной.

Как уже писал Фокус, новые фотографии NASA показывают, чем на самом деле является межзвездный объект 3I/ATLAS, который прилетел из-за пределов Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, каких звезд больше всего в нашей галактике и чем они отличаются от Солнца.