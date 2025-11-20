Ученые нашли основную причину экстремальных ветров на Венере: скорость более 100 м/с

На Венере дуют особенно экстремальные ветры. Ученые выяснили, почему они возникают на второй планете от Солнца.

На Венере дуют ветры, скорость которых превышает 100 м/с. Даже сильные ураганы на Земле не имеют такой скорости ветра. Ветер на Венере перемещает облака по всей планете с огромной скоростью и этот сценарий был бы невозможен на Земле. Но на Венере атмосфера на уровне облаков вращается в 60 раз быстрее, чем сама планета вокруг своей оси. Это явление известно, как супервращение атмосферы. На нашей планете атмосфера вращается с той же скоростью, что и Земля вокруг своей оси – полный оборот происходит примерно за 24 часа. Ранее ученые изучали супервращение атмосферы на Венере, но многие детали этого явления были неясны. Новые данные показывают, что ежедневный цикл атмосферных приливов, создаваемых теплом Солнца, вносит гораздо больший вклад в экстремальные ветры на Венере, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в журнале AGU Advances, пишет Phys.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Супервращение атмосферы — это явление, при котором атмосфера планеты вращается быстрее самой планеты. На Венере наблюдается наиболее экстремальное супервращение атмосферы среди известных планет.

Быстрое вращение атмосферы происходит на каменистых планетах, которые, как и Венера, расположены относительно близко к своим звездам и вращаются очень медленно.

Атмосфера Венеры совершает один оборот вокруг планеты за четыре земных дня, в то время, как сама планета совершает полный оборот вокруг своей оси за 243 дня. Именно столько длятся сутки на Венере.

Для более полного понимания супервращения атмосферы на Венере ученые использовали данные космический аппаратов Venus Express и "Акацуки", которые в период с 2006 по 2022 год изучали атмосферу второй планеты от Солнца. Ученые также создали модель супервращения атмосферы на Венере с помощью модели атмосферы планеты.

Ученые сосредоточили свое внимание на изучении тепловых приливов. Считается, что этот атмосферный процесс вместе с меридиональной циркуляцией и планетарными волнами, поддерживает сверхвращение Венеры путем переноса углового момента.

Атмосфера Венеры совершает один оборот вокруг планеты за четыре земных дня, в то время, как сама планета совершает полный оборот вокруг своей оси за 243 дня. Именно столько длятся сутки на Венере Фото: NASA

Угловой момент или момент импульса — это величина, которая характеризует вращательное движение объекта или системы.

Тепловые приливы — это атмосферная волна планетарного масштаба, вызванная теплом Солнца, которая создает колебания давления и ветра в определенным периодом. По сути это закономерности движения воздуха, возникающие, когда воздух на дневной стороне планеты нагревается.

Тепловые приливы на Венере делят на суточные и полусуточные. Первые возникают один раз в течение суток на Венере, а вторые –два раза за тот же период.

Ранее ученые считали, что полусуточные тепловые приливы являются основным компонентом, участвующим в супервращении атмосферы Венеры. Но новые данные показали, что суточные тепловые приливы играют основную роль в переносе углового момента к верхушкам плотных облаков Венеры. Это значит, что суточные тепловые приливы вносят основной вклад в формирование быстрых ветров на Венере, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, какие миссии в ближайшем будущем будут отправлены на Венеру, чтобы помочь раскрыть секреты этой планеты.

Также Фокус писал о том, что астрономы могли наконец-то обнаружить первые звезды во Вселенной. Астрономы впервые обнаружили неуловимые звезды населения III. Это первое поколение звезд, возникшее после Большого взрыва, которое давно ищут ученые.