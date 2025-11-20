Космічний телескоп NASA падає на Землю: його врятує ракета, запущена з літака

NASA вирішило запобігти падінню космічного телескопа Swift на Землю за допомогою апарату, запущеного в космос на ракеті, яку відправить на орбіту літак. Якщо все вийде, то це буде історична місія.

Історична рятувальна місія, запуск якої заплановано на наступний рік, буде запущена на ракеті, скинутій з літака. NASA обрало апарат компанії Katalyst Space Technologies для того, щоб збільшити висоту руху над Землею космічного телескопа Swift. Орбіта цієї обсерваторії, запущеної 2004 року, стала надто низькою і космічний телескоп знижується і може впасти на Землю наприкінці 2026 року, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Космічний телескоп NASA Swift вартістю 500 мільйонів доларів уже 21 рік перебуває на навколоземній орбіті і гамма-сплески — найпотужніші вибухи у Всесвіті з часів Великого вибуху.

Відео дня

За ці роки ця орбіта Swift значно знизилася, тобто телескоп, який спочатку перебував на висоті 600 км над поверхнею Землі, тепер перебуває на висоті 400 кілометрів. У міру того, як Swift опускається все нижче, він стикається зі зростаючим опором тертя в атмосфері Землі, тому його падіння прискорюється. Телескоп не має двигунів, щоб підвищити свою орбіту. Якщо нічого не зміниться, то космічний телескоп Swift може впасти на Землю до кінця 2026 року.

Тому NASA вирішило виділити гроші для рятівної операції. Для цього було обрано спеціальний апарат компанії Katalyst Space Technologies розміром 1,5 метра і вагою 350 кг, який має перемістити Swift на вищу орбіту.

Апарат буде запущено в космос на борту ракети Pegasus XL компанії Northrop Grumman. Цю ракету, своєю чергою, буде запущено в космос після скидання з літака L-1011 Stargazer тієї ж компанії на висоті приблизно 12 000 метрів. Вартість рятувальної місії оцінюють у 30 мільйонів доларів.

Запуск ракети Pegasus XL з літака Stargazer Фото: Wikipedia

Якщо все піде за планом, то запуск рятівної місії відбудеться в червні 2026 року.

Космічний апарат вийде на орбіту, схожу з орбітою Swift, а потім протягом двох-трьох тижнів зближуватиметься з космічним телескопом. Після цього апарат захопить обсерваторію за допомогою трьох роботизованих маніпуляторів. Потім Swift буде переміщено на вищу орбіту, тобто на висоту 600 км.

Апарат захопить обсерваторію за допомогою трьох роботизованих маніпуляторів. Потім Swift буде переміщено на вищу орбіту, тобто на висоту 600 км. Фото: solar-system

Складність рятувальної місії полягає в тому, що космічний телескоп NASA не призначений для ремонту та обслуговування в космосі. У NASA вважають, що успішна рятувальна операція дасть змогу працювати орбітальній обсерваторії ще приблизно 20 років.

Якщо місія буде успішною, то це стане історичною подією. Вперше в історії приватний космічний апарат буде використовуватися для обслуговування державної обсерваторії США. Хоча це не буде перша в історії місія з обслуговування космічного телескопа NASA. У період з 1993 до 2009 року астронавти NASA кілька разів проводили ремонт, модернізацію та обслуговування космічного телескопа Габбл.

Фокус уже писав про те, як телескоп Габбл змінив уявлення про космос. Астроном Едвін Габбл довів, що Всесвіт не статичний — він розширюється. А телескоп Габбл дозволив виявити силу, яка відповідає за прискорене розширення космосу. І це лише частина їхніх важливих відкриттів, які змінили розуміння космосу.

Також Фокус писав про те, що NASA представило нові дані про міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS. Вони показують, що це не створений інопланетянами об'єкт, а дуже дивна комета, яка прибула з іншої частини нашої галактики.