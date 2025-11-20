Космический телескоп NASA падает на Землю: его спасет ракета, запущенная с самолета

NASA решило предотвратить падение космического телескопа Swift на Землю с помощью аппарата, запущенного в космос на ракете, которую отправит на орбиту самолет. Если все получится, то это будет историческая миссия.

Историческая спасательная миссия, запуск которой запланирован на следующий год, будет запущена на ракете, сброшенной с самолета. NASA выбрало аппарат компании Katalyst Space Technologies для того, чтобы увеличить высоту движения над Землей космического телескопа Swift. Орбита этой обсерватории, запущенной в 2004 году, стала слишком низкой и космический телескоп снижается и может рухнуть на Землю в конце 2026 года, пишет Space.

Космический телескоп NASA Swift стоимостью 500 миллионов долларов уже 21 год находится на околоземной орбите и гамма-всплески — самые мощные взрывы во Вселенной со времен Большого взрыва.

За эти годы эта орбита Swift значительно снизалась, то есть телескоп, который изначально находился на высоте 600 км над поверхностью Земли, теперь находится на высоте 400 километров. По мере того, как Swift опускается все ниже, он сталкивается с растущим сопротивлением трения в атмосфере Земли, поэтому его падение ускоряется. Телескоп не имеет двигателей, чтобы повысить свою орбиту. Если ничего не изменится, то космический телескоп Swift может упасть на Землю к концу 2026 года.

Поэтому NASA решило выделить деньги для спасительной операции. Для этого был выбран специальный аппарат компании Katalyst Space Technologies размером 1,5 метра и весом 350 кг, который должен переместить Swift на более высокую орбиту.

Аппарат будет запущен в космос на борту ракеты Pegasus XL компании Northrop Grumman. Эта ракета в свою очередь будет запущена в космос после сброса с самолета L-1011 Stargazer той же компании на высоте примерно 12 000 метров. Стоимость спасательной миссии оценивается в 30 миллионов долларов.

Запуск ракеты Pegasus XL с самолета Stargazer Фото: Wikipedia

Если все пойдет по плану, то запуск спасительной миссии состоится в июне 2026 года.

Космический аппарат выйдет на орбиту, схожую с орбитой Swift, а затем в течение двух-трех недель будет сближаться с космическим телескопом. После этого аппарат захватит обсерваторию с помощью трех роботизированных манипуляторов. Затем Swift будет перемещен на более высокую орбиту, то есть на высоту 600 км.

Аппарат захватит обсерваторию с помощью трех роботизированных манипуляторов. Затем Swift будет перемещен на более высокую орбиту, то есть на высоту 600 км Фото: NASA

Сложность спасательной миссии состоит в том, что космический телескоп NASA не предназначен для ремонта и обслуживания в космосе. В NASA считают, что успешная спасательная операция позволит работать орбитальной обсерватории еще примерно 20 лет.

Если миссия будет успешной, то это станет историческим событием. Впервые в истории частный космический аппарат будет использоваться для обслуживания государственной обсерватории США. Хотя это не будет первая в истории миссия по обслуживанию космического телескопа NASA. В период с 1993 по 2009 год астронавты NASA несколько раз проводили ремонт, модернизацию и обслуживание космического телескопа Хаббл.

