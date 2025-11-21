Луну помог создать близкий сосед Земли: что обнаружили ученые

4,5 миллиарда лет назад произошло одно из важнейших событий в истории Земли. Гигантский каменистый объект под названием Тейя врезался в нашу планету и это привело к созданию Луны. Теперь ученые выяснили, из какой части Солнечной системы прибыл гигантский объект.

Более 4,5 миллиардов лет назад гигантский каменистый объект столкнулся с Землей, в результате чего образовался наш естественный спутник – Луна. Ученые пришли к выводу, что объект под названием Тейя мог образоваться во внутренней части Солнечной системы вместе с Землей. То этот объект был близким соседом нашей планеты. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Space.

Ученым уже многое известно о том, как столкновение Тейи с Землей повлияло на форму, состав и массу нашей планеты, а также как оно сместило орбиту Земли вокруг Солнца. Однако тот факт, что Тейя была полностью уничтожена в результате столкновения оставляет много вопросов без ответа о самом объекте. Ученые считают, что он был огромным, но какой был его размер неизвестно. Также точно неизвестно из чего состоял этот объект и где в Соленной системе он появился. Но авторы исследования нашли ответы на некоторые вопросы.

Ученые использовали имеющуюся информацию о Тейе для составления списка компонентов, которые могли быть в составе этого объекта. Они обнаружили, что эти компоненты указывают на место происхождения Тейи в Солнечной системе.

Хотя Тейя была полностью уничтожена ее следы можно обнаружить в составе современных Земли и Луны. Для понимания истории происхождения объекта можно использовать соотношения изотопов некоторых химических элементов в нем. Изотопы — это разновидности одного и того же химического элемента, которые отличаются количеством нейтронов в ядре атома и массой.

Ученые считают, что на ранней стадии развития Солнечной системы изотопы были распределены неравномерно, а это означает, что соотношение определенных изотопов внутри объекта должно указывать на то, образовался ли он на краю Солнечной системы или ближе к Солнцу.

Авторы исследования определили соотношение различных изотопов в горных породах на Земле и Луне. В частности, это были изотопы железа, хрома, молибдена и циркония. Ученые обнаружили то, что было ранее известно: изотопный состав Земли и Луны практически не отличается.

Хотя ученые считают, что Луна образовалась почти исключительно из материала Тейи, также возможно, что она состоит преимущественно из материала ранней мантии Земли или что горные породы Земли и Тейи перемешались.

Авторы исследования сравнили изотопные соотношения в образцах горных пород с Земли и Луны с ранним составом нашей планеты, чтобы понять размер и состав Теи.

Задолго до столкновения Тейи с Землей наша планета образовала расплавленное ядро, в котором накапливались такие химические элементы, как железо и молибден. Это привело к тому, что они практически отсутствовали в мантии Земли. Это означает, что любое железо, обнаруженное в мантии нашей планеты, вероятно, попало туда после формирования ядра. Это железо, возможно, было доставлено Тейей.

По словам ученых, данные показывают, что наиболее вероятно, что большинство строительных блоков Земли и Теи возникли во внутренней части Солнечной системы. Это значит, что Земля и Тея, вероятно, были близкими соседями.

Также ученые с помощью анализа состава метеоритов, найденных на Земле, сделали еще одно открытие. Метеориты, обломки астероидов, образовались одновременно с планетами. В то время как состав Земли соответствует смеси известных типов метеоритов, образовавшихся в разных местах Солнечной системы, состав Тейи отличается. Это означает, что в формировании Тейи мог участвовать неизвестный до сих пор материал. Расчеты показывают, что Тейя могла сформироваться ближе к Солнцу, чем Земля.

