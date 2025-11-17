На Луне обнаружена "железная ржавчина": считалось, что ее там не должно быть

Новый анализ образцов лунной почвы, доставленных на Землю китайской миссией “Чанъэ-6”, позволил ученым обнаружить оксиды железа. Считалось, что такие минералы отсутствуют на Луне.

Ученые обнаружили крошечные частицы "железной ржавчины" в образцах лунной почвы, собранных в бассейне Южный полюс — Эйткен. Это один из самых старых и больших ударных кратеров в Солнечной системе. Образцы луной почвы в прошлом году были доставлены на Землю китайской миссией "Чанъэ-6". Открытие ученых бросает вызов традиционному представлению о химии поверхности Луны и может помочь объяснить магнитные аномалии на Луне. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет South China Morning Post.

Длительное время ученые считали, что на Луне практически отсутствуют минералы, которые являются оксидами железа. За последние несколько лет с помощью орбитальных аппаратов, которые вращаются вокруг Луны, ученые получили намек на то, что на поверхности спутника Земли широко распространены сильно окисленные железные минералы, такие как гематит и магнетит. Но нужны были более веские доказательства наличия на Луне минералов из оксида железа.

Новый анализ образцов лунной почвы позволил ученым впервые обнаружить кристаллы сразу двух минералов из оксида железа — гематита и маггемита. Ученые говорят, что эти минералы являются неотъемлемой частью лунной геологии.

Авторы исследования обнаружили, что минералы, содержащие окисленное железо, были обнаружены в основном горных порода, созданных в результате высокой температуры и давления. Это значит, что они образовались в результате падения метеоритов на поверхность Луны. Эти минералы не были обнаружены в фрагментах древних вулканических пород, не подверженных ударам метеоритов.

Высокая температура, возникшая в результате удара метеорита, может вызвать термическое разложение богатых кислородом минералов, таких как троилит и другие сульфиды. Во время этих событий минералы выделяют кислород в окружающую среду. Затем кислород вступает в реакцию с богатыми железом минералами в лунной почве, а потому они "ржавеют" и образуются оксиды железа, говорят ученые.

Бассейн Южный полюс – Эйткен пережил множество крупных столкновений с метеоритами и не был покрыт более поздними потоками вулканической лавы, а потому в нем сохранились продукты древних столкновений.

До сих пор ученые не могут полностью объяснить распространенные магнитные аномалии на поверхности Луны, в том числе в бассейне Южный полюс – Эйткен. Учитывая тесную взаимосвязь между процессами окисления и образованием минералов-носителей магнитного поля, данное исследование предоставляет информацию, которая может помочь объяснить магнитные аномалии на Луне.

