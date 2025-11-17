Обнаружена скрытая структура больше Млечного Пути: тянется за соседней галактикой (фото)

Астрономы продолжают анализировать данные первого обзора космоса, который совершила новая Обсерватория имени Веры Рубин. В результате им удалось увидеть возле другой известной галактики то, что они никогда не видели.

Анализ первых изображений космоса, созданных Обсерваторией имени Веры Рубин, которая находится в Чили, позволил астрономам обнаружить длинный поток звезд, выходящий из галактики M61. Длина этого потока составляет 163 000 световых лет. Для сравнения размер нашей галактики Млечный Путь составляет 100 000 световых лет. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Еще до начала полноценной научной деятельности Обсерватория имени Веры Рубин помогла астрономам обнаружить то, чего они раньше не видели. Первые изображения космоса, сделанные новой обсерваторией в июне, как уже писал Фокус, содержат подробные данные о ближайшем скоплении галактик под названием скопление Девы.

Відео дня

Анализ данных позволил ученым обнаружить нечто неожиданное. Они увидели поток звезд длиной примерно 163 000 световых лет, который выходит из галактики М61, расположенной в скоплении Девы. Спиральная галактика с перемычкой М61 хорошо известна астрономам, но именно камера новой обсерватории позволила увидеть ранее неизвестную структуру.

На изображении показаны: а) галактика M61 и ее звездный поток; b) увеличенное изображение структуры на северном конце потока; c) вид потока в месте его соединения с галактикой Фото: Live Science

Обнаруженный поток звезд длиннее большинства известных звездных потоков в Млечном Пути. Их длина в основном составляет всего несколько десятков тысяч световых лет. Астрономы считают, что новый звездный поток состоит из остатков карликовой галактики, разорванной гравитацией галактики M61. Ученые считают, что взаимодействие М61 с карликовой галактикой привело к масштабному появлению новых звезд в спиральной галактике примерно 10 млн лет назад.

Новый звездный поток напоминает более известный Поток Стрельца, который опоясывает Млечный Путь. Считается, что звезды в этом потоке были частью карликовой эллиптической галактики в Стрельце, которая является спутником Млечного Пути.

По словам ученых, взаимодействие нашей галактики и карликовой эллиптической галактики в Стрельце привело к бурному образованию новых звезд внутри Млечного Пути. По словам авторов исследования, большинство крупных галактик могут формироваться путем поглощения других, более мелких галактик.

Обсерватория имени Веры Рубин должна начать научную деятельность в конце этого или в начале следующего года. В течение 10 лет она должна делать изображения Вселенной в высоком разрешении. Для этого, как уже писал Фокус, специально для новой обсерватории создали самую большую цифровую камеру в мире.

Также Фокус писал о том, какие места во Вселенной астрономы считают самыми темными.