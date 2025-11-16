Самое темное место в Солнечной системе и во Вселенной: где оно находится (фото)

С Земли космос выглядит очень темным. Благодаря особенному расположению нашей планеты мы можем хорошо видеть самые далекие уголки космоса. В нашей Солнечной системе, да и во Вселенной есть особенно темные места.

Если посмотреть в ночное небо, то может показаться, что космос представляет собой бескрайние просторы тьмы. Но на самом деле космос не полностью темный, хотя и существуют более темные участки. Об этом пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам американского астронома Марка Постмана, настоящая тьма в космосе встречается на удивление редко. Это связано с тем, что в космосе много пыли. Она рассеивает свет, заставляя космос светиться далеко за пределами звезд. В результате возникает фоновое свечение, которое пронизывает большую часть Вселенной.

Відео дня

По словам немецкого астрофизика Андреаса Буркерта, темнота зависит от того, как вы ее определяете. Видимый спектр света освещает некоторые места во Вселенной. Но другие длины волн электромагнитного спектра, такие как гамма-излучение и ультрафиолетовое излучение, затрагивают практически все. Это означает, что космос, если рассматривать его в полном электромагнитном спектре, довольно светлый.

Если рассматривать только видимый свет, в космосе есть несколько чрезвычайно темных мест. Эта темнота обусловлена ​​несколькими факторами.

Глобула Бока под названием Барнард 68 Фото: NASA

Космические объекты могут состоять из поглощающего свет материала, что делает их очень темными. Поэтому они имеют разное альбедо – этот термин описывает количество отраженного света поверхности того или иного объекта. Например, зеркало отражает 100% света, а уголь – только 4%.

Одним из самых темных объектов в Солнечной системе является комета Борелли. Ядро кометы длиной 8 км состоит из пыли и льда, которые отражают менее 3% солнечного света.

Ядро кометы Борелли Фото: NASA

Самой темной известной планетой во Вселенной является TrES-2 b, которая отражает менее 1% света. Это связано с тем, что атмосфера планеты состоит из большого количества газообразного натрия и газообразного оксида титана. Для сравнения, Земля отражает примерно 30% солнечного света.

Черные дыры также являются темными объектами, ведь они поглощают не только материю, но и свет, который никогда не может выбраться наружу. Интересно, что вокруг черных дыр создается очень яркий диск из вещества. Некоторые очень массивные черные дыры создают одни из самых ярких объектов во Вселенной – квазары.

По словам Постмана, в Солнечной системе одними из самых темных мест являются некоторые кратеры на Луне, куда никогда не попадает солнечный свет. Подобные кратеры существуют и на карликовой планете Плутон.

В Солнечной системе одними из самых темных мест являются некоторые кратеры на Луне, куда никогда не попадает солнечный свет Фото: NASA

По словам Буркерта, во Вселенной также существуют очень темные объекты, которые называются глобулы Бока. Это облака из молекулярного газа и пыли, имеющие черный цвет. А потому они выглядят как дыра в космосе на фоне звезд. Это происходит потому, что глобула, состоящая из смеси молекулярного водорода, оксидов углерода, гелия и силикатной пыли, блокирует почти весь видимый свет от окружающих звезд.

В то же время в космосе существуют темные участки, которые являются таковыми, ведь расположены далеко от источников света. Но в этих регионах все же присутствует свет от фонового свечения космоса.

По словам ученых, Земля находится в относительно темной части Млечного Пути, а потому мы можем хорошо видеть самые далекие уголки космоса.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что еще до появления первых атомов во Вселенной уже существовали черные дыры и очень необычные звезды.

Также Фокус писал о том, что астрофотограф из США сделал удивительную фотографию: кажется, что человек падает на Солнце.