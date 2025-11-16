Найтемніше місце в Сонячній системі та у Всесвіті: де воно розташоване (фото)

Із Землі космос виглядає дуже темним. Завдяки особливому розташуванню нашої планети ми можемо добре бачити найдальші куточки космосу. У нашій Сонячній системі, та й у Всесвіті є особливо темні місця.

Якщо подивитися в нічне небо, то може здатися, що космос являє собою безкраї простори темряви. Але насправді космос не повністю темний, хоча й існують темніші ділянки. Про це пише Live Science.

За словами американського астронома Марка Постмана, справжня темрява в космосі трапляється напрочуд рідко. Це пов'язано з тим, що в космосі багато пилу. Він розсіює світло, змушуючи космос світитися далеко за межами зірок. У результаті виникає фонове світіння, яке пронизує більшу частину Всесвіту.

За словами німецького астрофізика Андреаса Буркерта, темрява залежить від того, як ви її визначаєте. Видимий спектр світла освітлює деякі місця у Всесвіті. Але інші довжини хвиль електромагнітного спектра, такі як гамма-випромінювання та ультрафіолетове випромінювання, зачіпають практично все. Це означає, що космос, якщо розглядати його в повному електромагнітному спектрі, досить світлий.

Якщо розглядати лише видиме світло, у космосі є кілька надзвичайно темних місць. Ця темрява зумовлена кількома чинниками.

Глобула Бока під назвою Барнард 68 Фото: solar-system

Космічні об'єкти можуть складатися з матеріалу, який поглинає світло, що робить їх дуже темними. Тому вони мають різне альбедо — цей термін описує кількість відбитого світла поверхні того чи іншого об'єкта. Наприклад, дзеркало відбиває 100% світла, а вугілля — лише 4%.

Одним із найтемніших об'єктів у Сонячній системі є комета Бореллі. Ядро комети завдовжки 8 км складається з пилу і льоду, які відбивають менше 3% сонячного світла.

Ядро комети Бореллі Фото: solar-system

Найтемнішою відомою планетою у Всесвіті є TrES-2 b, яка відбиває менше 1% світла. Це пов'язано з тим, що атмосфера планети складається з великої кількості газоподібного натрію і газоподібного оксиду титану. Для порівняння, Земля відбиває приблизно 30% сонячного світла.

Чорні діри також є темними об'єктами, адже вони поглинають не лише матерію, а й світло, яке ніколи не може вибратися назовні. Цікаво, що навколо чорних дір створюється дуже яскравий диск із речовини. Деякі дуже масивні чорні діри створюють одні з найяскравіших об'єктів у Всесвіті — квазари.

За словами Постмана, у Сонячній системі одними з найтемніших місць є деякі кратери на Місяці, куди ніколи не потрапляє сонячне світло. Подібні кратери існують і на карликовій планеті Плутон.

У Сонячній системі одними з найтемніших місць є деякі кратери на Місяці, куди ніколи не потрапляє сонячне світло Фото: solar-system

За словами Буркерта, у Всесвіті також існують дуже темні об'єкти, які називаються глобули Бока. Це хмари з молекулярного газу та пилу, що мають чорний колір. А тому вони виглядають як діра в космосі на тлі зірок. Це відбувається тому, що глобула, яка складається з суміші молекулярного водню, оксидів вуглецю, гелію та силікатного пилу, блокує майже все видиме світло від навколишніх зірок.

Водночас у космосі існують темні ділянки, які є такими, адже розташовані далеко від джерел світла. Але в цих регіонах усе ж таки присутнє світло від фонового світіння космосу.

За словами вчених, Земля розташована у відносно темній частині Чумацького Шляху, а тому ми можемо добре бачити найдальші куточки космосу.

