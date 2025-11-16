Людина "падає" на Сонце: отримано дивовижну фотографію, таку ще ніхто не робив (фото)

Астрофотограф зі США зробив приголомшливу фотографію Сонця, на тлі якого ширяє людина. Астрофотограф каже, що ніхто ще не дав подібних фотографій.

Американський астрофотограф Ендрю Маккарті зробив приголомшливу фотографію YouTube-блогера Габріеля С. Брауна, який стрибнув із парашутом на тлі палаючої поверхні Сонця. Це зображення отримало назву "Падіння Ікара". Щоб його зробити знадобилося ретельне планування, пише Live Science.

Ендрю Маккарті давно займається створенням приголомшливих фотографій Сонця. Але цього разу він вирішив зробити щось дивовижне. На новому знімку видно, як парашутист летить на тлі Сонця. Створюється враження, що людина ширяє в безповітряному просторі перед нашою зіркою.

Американський астрофотограф Ендрю Маккарті зробив приголомшливу фотографію YouTube-блогера Габріеля С. Брауна, який стрибнув із парашутом на тлі палаючої поверхні Сонця Фото: Live Science

Ендрю Маккарті каже, що він зробив фотографію, яку, ймовірно, ще ніхто ніколи не робив, і не бачив. Для того щоб зробити фотографію, на якій би було видно, що людина летить поруч із Сонцем, Маккарті знадобилося тривале планування.

На приголомшливій фотографії, що отримала назву "Падіння Ікара", зображено YouTube-блогера Габріеля С. Брауна, який летить із парашутом на тлі нашої зірки. Браун стрибнув із парашутом на висоті близько кілометра і на відстані майже 2,5 кілометра від телескопів і камер Маккарті.

Ендрю Маккарті каже, що він зробив фотографію, яку, ймовірно, ще ніхто ніколи не робив, і не бачив Фото: Live Science

Знімок був зроблений під час першого і єдиного стрибка з парашутом, хоча знадобилося кілька місяців, щоб все точно розрахувати. Силует Брауна добре видно на тлі поверхні Сонця і розташований між сонячними плямами. Це активні регіони на Сонці, де відбуваються спалахи, які складаються з більш холодної плазми.

За словами Маккарті, зробити цю фотографію було досить складно. Довелося використовувати кілька телескопів і камер для створення приголомшливого зображення.

