Человек "падает" на Солнце: получена удивительная фотография, такую еще никто не делал (фото)

Астрофотограф из США сделал потрясающую фотографию Солнца, на фоне которого парит человек. Астрофотограф говорит, что никто еще не дал подобных фотографий.

Американский астрофотограф Эндрю Маккарти сделал потрясающую фотографию YouTube-блогера Габриэля С. Брауна, который прыгнул с парашютом на фоне пылающей поверхности Солнца. Это изображение получило название "Падение Икара". Чтобы его сделать потребовалось тщательное планирование, пишет Live Science.

Эндрю Маккарти давно занимается созданием потрясающих фотографий Солнца. Но в этот раз он решил сделать нечто удивительное. На новом снимке видно, как парашютист летит на фоне Солнца. Создается впечатление, что человек парит в безвоздушном пространстве перед нашей звездой.

Эндрю Маккарти говорит, что он сделал фотографию, которую, вероятно, еще никто никогда не делал, и не видел. Для того чтобы сделать фотографию, на которой бы было видно, что человек летит рядом с Солнцем, Маккарти потребовалось длительное планирование.

На потрясающей фотографии, получившей название "Падение Икара", запечатлен YouTube-блогер Габриэль С. Браун, который летит с парашютом на фоне нашей звезды. Браун прыгнул с парашютом на высоте около километра и на расстоянии почти 2,5 километра от телескопов и камер Маккарти.

Снимок был сделан во время первого и единственного прыжка с парашютом, хотя потребовалось несколько месяцев, чтобы все точно рассчитать. Силуэт Брауна хорошо виден на фоне поверхности Солнца и расположен между солнечными пятнами. Это активные регионы на Солнце, где происходят вспышки, которые состоят из более холодной плазмы.

По словам Маккарти, сделать эту фотографию было довольно сложно. Пришлось использовать несколько телескопов и камер для создания потрясающего изображения.

