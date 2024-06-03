Астрофотограф сделал потрясающие снимки крупным планом извержения плазмы на Солнце (фото)

Были сделаны фотографии региона солнечных пятен, который стал причиной сильных геомагнитных бурь в мае.

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Астрофотограф Эндрю Маккарти сделал потрясающие изображения региона пятен на Солнце под названием AR3697, из которого в мае происходили масштабные выбросы плазмы, а также там возникали солнечные вспышки класса Х, пишет Space.

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Область солнечных пятен, ранее известная как AR3664, а теперь называется AR3697, привлекла особое внимание ученых в начале мая. Из этого региона вырвался мощный поток плазмы, который направился в сторону Земли, врезался в планету и стал причиной возникновения самой мощной геомагнитной бури класса G5.

Астрофотограф Эндрю Маккарти сделал потрясающие изображения региона пятен на Солнце под названием AR3697, из которого в мае происходили масштабные выбросы плазмы, а также там возникали солнечные вспышки класса Х Фото: X (Twitter)

В первой половине месяца в этом регионе на Солнце возникали самые мощные вспышки класса Х и не менее мощные корональные выбросы массы. Затем некоторое время регион солнечных пятен AR3697 был направлен в другую сторону, а не нашу планету. Но в конце мая Земля оказалась снова на линии удара Солнца.

В первой половине месяца в этом регионе на Солнце возникали самые мощные вспышки класса Х и не менее мощные корональные выбросы массы Фото: X (Twitter)

Как уже писал Фокус, в субботу, 1 июня в этом регионе возникло сразу 3 вспышки класса Х и во время последней в космос также улетел поток плазмы, который как предполагается должен достичь Земли 3 или 4 июня.

1 июня в этом регионе возникло сразу 3 вспышки класса Х и во время последней в космос также улетел поток плазмы

Именно этот регион на Солнца также привлек внимание астрофотографа Эндрю Маккарти, который с помощью специального оборудования сделал фотографии прошлых взрывов на Солнце. Само наблюдения за звездой он продолжал несколько дней. В первый день наблюдений Маккарти запечатлел солнечные пятна сразу после появления колоссальной вспышки класса Х. В следующие дни он сфотографировал петли из плазмы, которые казалось танцуют по поверхности Солнца.

В течение четвертого дня съемок области солнечных пятен Маккарти запечатлел еще больше петель из плазмы на Солнце, которые направляет магнитное поле нашей звезды.

Исследователи космической погоды считают, что из-за того, что область AR3697 снова направлена в сторону Земли, хотя еще не полностью, то в ближайшие дни стоит ожидать новых мощных вспышек и выбросов плазмы. Это события могут привести к появлению геомагнитной бури на Земле.

Фактически, любой корональный выброс массы на Солнце, если он направлен на нашу планету может нанести удар по ней и вызвать геомагнитную бурю Фото: X (Twitter)

Фактически, любой корональный выброс массы на Солнце, если он направлен на нашу планету может нанести удар по ней и вызвать геомагнитную бурю.

Ученые считают, что полностью регион AR3697 на Солнце будет обращен в сторону Земли уже во вторник, 4 июня или в среду, 5 июня. Таким образом, любые значительные выбросы плазмы во время солнечных вспышек могут спровоцировать возникновение геомагнитной бури уже в конце этой недели.

Активность Солнца продолжает нарастать по мере приближения звезды к солнечному максимуму, то есть пиковому периоду солнечной активности в течение 11-летнего солнечного цикла.

Как уже писал Фокус, пришельцы из космоса представляют угрозу для Марса и ситуация хуже, чем предполагалось. Опасные астероиды представляют угрозу для миссий на Марс, но также могут многое рассказать об истории планеты.

Также Фокус, что астрономы заявили о том, что обнаружили вокруг нескольких звезд потенциальные структуры, которые могли быть созданы не менее потенциальными инопланетянами. Но авторы новой статьи считают, что это совсем другие объекты.