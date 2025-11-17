Виявлено приховану структуру більше Чумацького Шляху: тягнеться за сусідньою галактикою (фото)

Астрономи продовжують аналізувати дані першого огляду космосу, який здійснила нова Обсерваторія імені Віри Рубін. У результаті їм вдалося побачити біля іншої відомої галактики те, що вони ніколи не бачили.

Аналіз перших зображень космосу, створених Обсерваторією імені Віри Рубін, яка розташована в Чилі, дав змогу астрономам виявити довгий потік зірок, що виходить із галактики M61. Довжина цього потоку становить 163 000 світлових років. Для порівняння розмір нашої галактики Чумацький Шлях становить 100 000 світлових років. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

Ще до початку повноцінної наукової діяльності Обсерваторія імені Віри Рубін допомогла астрономам виявити те, чого вони раніше не бачили. Перші зображення космосу, зроблені новою обсерваторією в червні, як уже писав Фокус, містять докладні дані про найближче скупчення галактик під назвою скупчення Діви.

Аналіз даних дав змогу вченим виявити щось несподіване. Вони побачили потік зірок завдовжки приблизно 163 000 світлових років, який виходить із галактики М61, розташованої в скупченні Діви. Спіральна галактика з перемичкою М61 добре відома астрономам, але саме камера нової обсерваторії дала змогу побачити раніше невідому структуру.

На зображенні показано: а) галактику M61 та її зоряний потік; b) збільшене зображення структури на північному кінці потоку; c) вигляд потоку в місці його з'єднання з галактикою Фото: Live Science

Виявлений потік зірок довший за більшість відомих зоряних потоків у Чумацькому Шляху. Їхня довжина здебільшого становить лише кілька десятків тисяч світлових років. Астрономи вважають, що новий зоряний потік складається із залишків карликової галактики, розірваної гравітацією галактики M61. Вчені вважають, що взаємодія М61 з карликовою галактикою призвела до масштабної появи нових зірок у спіральній галактиці приблизно 10 млн років тому.

Новий зоряний потік нагадує більш відомий Потік Стрільця, який оперізує Чумацький Шлях. Вважається, що зірки в цьому потоці були частиною карликової еліптичної галактики в Стрільці, яка є супутником Чумацького Шляху.

За словами вчених, взаємодія нашої галактики і карликової еліптичної галактики в Стрільці призвела до бурхливого утворення нових зірок усередині Чумацького Шляху. За словами авторів дослідження, більшість великих галактик можуть формуватися шляхом поглинання інших, дрібніших галактик.

Обсерваторія імені Віри Рубін має розпочати наукову діяльність наприкінці цього або на початку наступного року. Протягом 10 років вона має робити зображення Всесвіту з високою роздільною здатністю. Для цього, як уже писав Фокус, спеціально для нової обсерваторії створили найбільшу цифрову камеру у світі.

