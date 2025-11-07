Луну окружает странное асимметричное облако: ученые смогли объяснить его форму (фото)

Астрономы считают, что странная асимметричная форма пылевого облака на Луне вызвана экстремальной разницей между дневными и ночными температурами.

Луну окружает странное асимметричное пылевое облако. Большая часть пыли находится на стороне Луны, которая обращена к Солнцу. Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, показывает, как это облако приобрело свою необычную форму, пишет Live Science.

Большая часть поверхности Луны покрыта слоем пыли и рыхлых горных пород. Этот слой называется лунным реголитом. На поверхность Луны ежедневно падает несколько тонн микрометеоритов, которые измельчают горные породы в пыль. Эти же обломки астероидов и комет поднимают пыль вверх.

10 лет назад астрономы впервые обнаружили, что пыль, которая поднимается с поверхности Луны образует массивное пылевое облако, окутывающее спутник Земли. Это облако находится на высоте в несколько сотен километров над поверхностью Луны. Прошлые исследования показали, что пылевое облако имеет низкую плотность. Также ученые выяснили, что облако имеет ассиметричную форму. На дневной стороне Луны, которая обращена к Солнцу в любой момент пыли больше, чем на ночной стороне. Теперь ученые решили выяснить, почему пылевое облако имеет такую странную форму.

Астрономы предположили, что асимметричность облака может быть связана с траекторией падения определенных групп микрометеоритов, которые чаще падают на дневную сторону Луны. Но затем ученые предположили, что причиной асимметричного вида облака может быть резких перепад температуры на Луне.

В то время как днем температура на поверхности Луны значительно превышает среднюю температуру в самом жарком месте на Земле, ночная температура в четыре раза меньше средней температуры в Антарктиде. Перепад температуры на Луне достигает 285 градусов по Цельсию.

Ученые создали компьютерное моделирование столкновения микрометеоритов с поверхностью Луны при двух температурах: 112 градусов по Цельсию и минус 183 градуса по Цельсию, что соответствует средней дневной и ночной температуре на Луны соответственно. После этого ученые отслеживали перемещение пыли вверх и ее распространение в пространстве.

Астрономы выяснили, что микрометеориты, которые падают на менее плотную поверхность Луны поднимают меньше пыли. А крошечные камни, которые падают на более плотную поверхность, поднимают больше пыли. Ученые считают, что эта разница означает, что пылевые облака могут служить индикатором плотности поверхности Луны.

Исследование показало, что метеориты, падающие на дневную сторону Луны поднимают на 6–8% больше пыли, чем, падающие на ночную сторону. При этом большая часть пыли при высоких температурах, по сравнению с той, что образуется при более низких температурах, обладает достаточной энергией, чтобы достичь высоты орбитальных аппаратов.

Как большее количество поднятой пыли, так и большая доля пыли, достигающей высоты орбитальных аппаратов, объясняют избыток пыли на дневной стороне Луны, говорят ученые.

