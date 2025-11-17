На Місяці виявлено "залізну іржу": вважалося, що її там не повинно бути

Новий аналіз зразків місячного ґрунту, доставлених на Землю китайською місією "Чан'е-6", дав змогу вченим виявити оксиди заліза. Вважалося, що такі мінерали відсутні на Місяці.

Вчені виявили крихітні частинки "залізної іржі" у зразках місячного ґрунту, зібраних у басейні Південний полюс — Ейткен. Це один із найстаріших і найбільших ударних кратерів у Сонячній системі. Зразки місячного ґрунту торік доставила на Землю китайська місія "Чан'е-6". Відкриття вчених кидає виклик традиційному уявленню про хімію поверхні Місяця і може допомогти пояснити магнітні аномалії на Місяці. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише South China Morning Post.

Тривалий час учені вважали, що на Місяці практично відсутні мінерали, які є оксидами заліза. За останні кілька років за допомогою орбітальних апаратів, які обертаються навколо Місяця, вчені отримали натяк на те, що на поверхні супутника Землі широко поширені сильно окислені залізні мінерали, такі як гематит і магнетит. Але потрібні були більш вагомі докази наявності на Місяці мінералів з оксиду заліза.

Новий аналіз зразків місячного ґрунту дав змогу вченим уперше виявити кристали одразу двох мінералів з оксиду заліза — гематиту і маггеміту. Вчені кажуть, що ці мінерали є невід'ємною частиною місячної геології.

Посадковий апарат "Чан'е-6" на поверхні Місяця Фото: CNSA

Автори дослідження виявили, що мінерали, які містять окислене залізо, було виявлено в основному в гірських породах, створених внаслідок високої температури і тиску. Це означає, що вони утворилися в результаті падіння метеоритів на поверхню Місяця. Ці мінерали не були виявлені у фрагментах стародавніх вулканічних порід, не схильних до ударів метеоритів.

Висока температура, що виникла внаслідок удару метеорита, може спричинити термічне розкладання багатих киснем мінералів, таких як троїліт та інші сульфіди. Під час цих подій мінерали виділяють кисень у навколишнє середовище. Потім кисень вступає в реакцію з багатими на залізо мінералами в місячному ґрунті, а тому вони "іржавіють" і утворюються оксиди заліза, кажуть учені.

Басейн Південний полюс — Ейткен пережив безліч великих зіткнень з метеоритами і не був вкритий пізнішими потоками вулканічної лави, а тому в ньому збереглися продукти давніх зіткнень.

Досі вчені не можуть повністю пояснити поширені магнітні аномалії на поверхні Місяця, зокрема в басейні Південний полюс — Ейткен. З огляду на тісний взаємозв'язок між процесами окислення та утворенням мінералів-носіїв магнітного поля, дане дослідження надає інформацію, яка може допомогти пояснити магнітні аномалії на Місяці.

