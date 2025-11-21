Місяць допоміг створити близький сусід Землі: що виявили вчені

4,5 мільярда років тому відбулася одна з найважливіших подій в історії Землі. Гігантський кам'янистий об'єкт під назвою Тейя врізався в нашу планету і це призвело до створення Місяця. Тепер учені з'ясували, з якої частини Сонячної системи прибув гігантський об'єкт.

Понад 4,5 мільярда років тому гігантський кам'янистий об'єкт зіткнувся із Землею, внаслідок чого утворився наш природний супутник — Місяць. Учені дійшли висновку, що об'єкт під назвою Тейя міг утворитися у внутрішній частині Сонячної системи разом із Землею. То цей об'єкт був близьким сусідом нашої планети. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Space.

Вченим уже багато відомо про те, як зіткнення Тейї із Землею вплинуло на форму, склад і масу нашої планети, а також як воно змістило орбіту Землі навколо Сонця. Однак той факт, що Тейя була повністю знищена в результаті зіткнення, залишає багато питань без відповіді про сам об'єкт. Вчені вважають, що він був величезним, але який був його розмір невідомо. Також достеменно невідомо з чого складався цей об'єкт і де в Соленій системі він з'явився. Але автори дослідження знайшли відповіді на деякі питання.

Вчені використовували наявну інформацію про Тейю для складання списку компонентів, які могли бути в складі цього об'єкта. Вони виявили, що ці компоненти вказують на місце походження Тейї в Сонячній системі.

Хоча Тейя була повністю знищена, її сліди можна виявити у складі сучасних Землі та Місяця. Для розуміння історії походження об'єкта можна використовувати співвідношення ізотопів деяких хімічних елементів у ньому. Ізотопи — це різновиди одного й того самого хімічного елемента, які відрізняються кількістю нейтронів у ядрі атома та масою.

Вчені вважають, що на ранній стадії розвитку Сонячної системи ізотопи були розподілені нерівномірно, а це означає, що співвідношення певних ізотопів усередині об'єкта повинне вказувати на те, чи утворився він на краю Сонячної системи, чи ближче до Сонця.

Понад 4,5 мільярда років тому гігантський кам'янистий об'єкт зіткнувся із Землею, внаслідок чого утворився наш природний супутник — Місяць Фото: NASA

Автори дослідження визначили співвідношення різних ізотопів у гірських породах на Землі та Місяці. Зокрема, це були ізотопи заліза, хрому, молібдену та цирконію. Учені виявили те, що було раніше відомо: ізотопний склад Землі та Місяця практично не відрізняється.

Хоча вчені вважають, що Місяць утворився майже виключно з матеріалу Тейї, також можливо, що він складається переважно з матеріалу ранньої мантії Землі або що гірські породи Землі і Тейї перемішалися.

Автори дослідження порівняли ізотопні співвідношення у зразках гірських порід із Землі та Місяця з раннім складом нашої планети, щоб зрозуміти розмір і склад Теї.

Задовго до зіткнення Тейї із Землею наша планета утворила розплавлене ядро, в якому накопичувалися такі хімічні елементи, як залізо і молібден. Це призвело до того, що вони практично були відсутні в мантії Землі. Це означає, що будь-яке залізо, виявлене в мантії нашої планети, ймовірно, потрапило туди після формування ядра. Це залізо, можливо, було доставлено Тейєю.

За словами вчених, дані показують, що найімовірніше, що більшість будівельних блоків Землі і Теї виникли у внутрішній частині Сонячної системи. Це означає, що Земля і Тея, ймовірно, були близькими сусідами.

Також учені за допомогою аналізу складу метеоритів, знайдених на Землі, зробили ще одне відкриття. Метеорити, уламки астероїдів, утворилися одночасно з планетами. У той час як склад Землі відповідає суміші відомих типів метеоритів, що утворилися в різних місцях Сонячної системи, склад Тейї відрізняється. Це означає, що у формуванні Тейї міг брати участь невідомий досі матеріал. Розрахунки показують, що Тейя могла сформуватися ближче до Сонця, ніж Земля.

