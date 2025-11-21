Межзвездный объект 3I/ATLAS, кажется, выбросил мелкие объекты: может, это зонды инопланетян (фото)

Астрофизик Ави Леб продолжает настаивать на том, что 3I/ATLAS может быть не межзвездной кометой, а огромным космическим кораблем инопланетян. И он, судя по новым фотографиям, мог выпустить мелкие зонды в космос.

Ави Леб, астрофизик из Гарвардского университета в течение нескольких последних месяцев подвергает сомнению утверждение многих астрономов о том, что 3I/ATLAS — это межзвездная комета. В то же время NASA 19 ноября показало несколько фотографий 3I/ATLAS и ученые утверждают, что они доказывают о естественном происхождении этого межзвездного объекта, но в другой звездной системе. В NASA утверждают, что это точно не космический корабль инопланетян. Но Леб провел анализ других фотографий 3I/ATLAS и обнаружил странную особенность, которая может быть свидетельством инопланетной технологии, пишет Medium.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Межзвездный объект 3I/ATLAS: может быть это не комета

Леб провел анализ изображений межзвездного объекта 3I/ATLAS полученных 20 ноября астрономами-любителями. Размер изображения эквивалентен 1,6 миллионам километров. При этом объект 3I/ATLAS находился на расстоянии 326 миллионов километров от Земли.

По словам ученого, на фотография видны две узкие линии, ориентированные вертикально относительно оси 3I/ATLAS-Солнце. Вместе с хвостом и антихвостом предполагаемой межзвездной кометы боковые линии образуют Х-образный узор. Они простираются на расстояние около миллиона километров от 3I/ATLAS.

Фотография 3I/ATLAS, полученная 20 ноября 2025 года Фото: Medium

Леб говорит, что эти изображения вызывают как минимум два вопроса, на которые нужно получить ответы.

Если боковые линии являются струйными выбросами газа и пыли, то посему они такие прямые и узкие, если считается, что 3I/ATLAS вращается с периодом 16 часов? Учитывая типичную скорость выброса испаренных с поверхности кометы веществ под действием солнечного тепла на таком расстоянии от Солнца, составляющую примерно 400 м/с, то вращение 3I/ATLAS должно было привести к появлению разрывов в этих выбросах. Но эти линии сплошные и очень длинные.

Также непонятно, почему два боковых струйных выброса ориентированы вертикально к хвосту и антихвосту 3I/ATLAS? Считается, что испарение вещества с поверхности кометы происходит, когда она обращена к Солнцу. Считается, что выброшенные газ и пыль будут отталкиваться от Солнца под действием давления излучения и солнечного ветра. Это не должно было привести к появлению таких боковых струйных выбросов у 3I/ATLAS.

Фотография 3I/ATLAS, полученная 20 ноября 2025 года Фото: Medium

Леб считает, что эти струйные выбросы представляют собой след газа, связанного прямолинейным движением небольших мини-объектов, покинувших 3I/ATLAS. Если эти объекты начали свой путь во время максимального сближения 3I/ATLAS с Солнцем 29 октября, то они преодолели расстояние в миллион километров за 22 дня. Это соответствует скорости 500 м/с относительно 3I/ATLAS.

По словам Леба, мелкие объекты могут быть отколовшимися кусками льда, если 3I/ATLAS является кометой, или же небольшими зондами, выпущенными с материнского инопланетного корабля.

Межзвездный объект 3I/ATLAS. одна из фотографий, показанных NASA 19 ноября Фото: NASA

Межзвездный объект 3I/ATLAS: NASA не может объяснить странные особенности

Также ученый заявил, что он не удивлен тем, что NASA продолжает настаивать на том, что 3I/ATLAS — это обычная комета, хотя из другой звездной системы.

Ученые из NASA заявили, что 3I/ATLAS ведет себя как обычная комета, ведь выбрасывает углекислый газ и воду в космос. Но Леб считает, что космический корабль инопланетян, собиравший на своей поверхности те же вещества во время движения, также мог создать внешний слой пыли, смешанной со льдом, который испаряется под воздействием тепла Солнца.

Одна из самых известных фотографий 3I/ATLAS Фото: NOIRLab

Также Леб говорит, что в NASA не могут объяснить то, что масса 3I/ATLAS в миллион раз больше, чем у межзвездного объекта 1I/Оумуамуа и в тысячу раз больше, чем у межзвездной кометы 2I/Борисов. Астрофизик считает, что в космосе естественным образом не мог сформироваться такой массивный объект, диаметр которого оценивается в 5 километров.

Ранее Леб указывал и на другие необъяснимые особенности 3I/ATLAS, которые указывают на то, что этот объект мог быть создан внеземной цивилизацией, как уже писал Фокус.

Еще Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в ранней Вселенной в маленькой галактике гигантскую черную дыру, которая активно поглощает материю и быстро растет. Это открытие бросает вызов пониманию образования черных дыр и галактик.