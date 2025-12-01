Біля Землі перебувають 40 000 астероїдів: скільки з них становлять небезпеку для нас

Тільки за останні три роки астрономи виявили близько 10 000 навколоземних астероїдів. А наприкінці листопада було виявлено 40 000-й подібний космічний камінь.

Європейське космічне агентство (ЄКА) оголосило про те, що наприкінці листопада 2025 року було виявлено 40 000-й навколоземний астероїд. Розмір цих каменів варіюється в діапазоні від кількох метрів до кількох кілометрів. І всі ці астероїди знаходяться відносно близько до Землі за космічними мірками, пише EarthSky.

Астероїдами називають кам'янисті об'єкти, які залишилися після формування Сонячної системи понад 4,5 млрд років тому. Більшість астероїдів обертаються навколо Сонця між Марсом і Юпітером.

Навколоземними астероїдами називають космічне каміння, орбіта якого знаходиться в межах 45 мільйонів кілометрів від орбіти Землі. Ці астероїди з різною періодичністю наближаються до нашої планети на різну відстань і можуть врізатися в Землю, тому астрономи уважно за ними спостерігають.

Перший навколоземний астероїд, Ерос, був виявлений у 1898 році. Потім протягом 90 років астрономи відкривали всього кілька подібних каменів на рік. Усе змінилося з появою нових потужних телескопів 1990-х і 2000-х роках. Тому астрономи почали виявляти сотні нових навколоземних астероїдів на рік. Тільки за останні три роки астрономи виявили близько 10 000 таких космічних каменів. Тепер же в листопаді 2025 року було виявлено 40 000-й навколоземний астероїд.

За словами вчених з ЄКА, кількість відомих навколоземних астероїдів продовжуватиме зростати швидшими темпами через наявність більш досконалих телескопів. Наприклад, у цьому допоможе введена в експлуатацію цього року обсерваторія імені Віри Рубін, розташована в Чилі.

Астероїд Ерос Фото: ESA

Щоразу, коли астрономи знаходять новий навколоземний астероїд, вони намагаються передбачити траєкторію його руху на десятиліття і навіть століття вперед. Такі дослідження допомагають зрозуміти, чи може якийсь із цих космічних каменів зіткнутися із Землею щонайменше протягом найближчих 100 років.

Майже 2000 навколоземних астероїдів мають ненульову ймовірність зіткнення із Землею протягом найближчих 100 років. Але більшість із них дуже маленькі й не становлять серйозної загрози.

Найнебезпечніші для Землі — це навколоземні астероїди завширшки понад 1 кілометр. Переважну більшість із них уже виявлено, і як вважають учені, і вони не повинні врізатися в Землю до початку XXII століття.

Зараз астрономи зосередили свою увагу на пошуку астероїдів шириною від 100 до 300 метрів, адже їх складно виявити заздалегідь, а тому вони становлять велику небезпеку. Вважається, що астрономи знайшли тільки 30% таких навколоземних об'єктів.

За словами вчених, жоден із 40 000 відомих навколоземних астероїдів поки що не становить для нас загрози в найближчому майбутньому. Але космос — це непередбачуване місце, а тому траєкторія руху будь-якого астероїда може змінитися в будь-який час.

У середині 2030-х років ЄКА планує відправити в космос обсерваторію NEOMIR, яка зможе більш ефективно виявляти найнебезпечніші для Землі астероїди і попереджати про ризик потенційного зіткнення. У NEOMIR не буде перешкоди у вигляді яскравого сонячного світла, яке заважає виявленню астероїдів наземними оптичними телескопами.

