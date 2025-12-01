Астрономи виявили загадкове високоенергетичне випромінювання: незрозуміло, що його створює

Учені не можуть поки що пояснити, яким чином біля новонароджених зірок існує сильне ультрафіолетове випромінювання. Ці зірки не повинні бути його джерелом.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили несподіване високоенергетичне ультрафіолетове випромінювання навколо п'яти протозірок в області зореутворення в сузір'ї Змієносця. Це відкриття може призвести до зміни моделей зореутворення. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Протозірки являють собою початкову стадію життя зірок після їхнього утворення шляхом стиснення щільних ділянок з газу і пилу в молекулярних хмарах. Після народження протозірки все ще оточені речовиною, з якої вони були створені і з якої набирають масу. Коли буде досягнута наукова маса для запуску термоядерного синтезу водню, то протозірка стає звичайною зіркою.

За словами вчених, у міру того, як протозірки набирають масу, вони викидають частину речовини в космос у вигляді струменів. Астрономи виявили, що для розуміння цих викидів необхідно враховувати існування ультрафіолетового випромінювання.

Але протозірки не можуть створювати високоенергетичне ультрафіолетове випромінювання і все ж таки воно існує поруч із новонародженими зірками. Астрономи вирішили з'ясувати, яке джерело цього випромінювання: внутрішнє чи зовнішнє?

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи вивчили п'ять протозірок у молекулярній хмарі Змієносця, розташованій за 450 світлових років від нас. Крім новонароджених зірок там знаходяться і молоді масивні зірки, що випускають потужне ультрафіолетове випромінювання.

Під час дослідження астрономи зосередили свою увагу на випромінюванні молекулярного водню. Ці молекули, що складаються з двох атомів водню, є найпоширенішими у Всесвіті. Температура щільного газу, що бере участь в утворенні нових зірок, занадто низька, щоб змусити молекулярний водень випускати випромінювання.

Але, коли струмені речовини з протозірок стикаються з навколишніми молекулярними хмарами, виникають ударні хвилі, які нагрівають речовину і викликають характерне випромінювання молекулярного водню.

Учені виявили навколо протозірок наявність потужного ультрафіолетового випромінювання. Одним із можливих його джерел є процеси, що відбуваються безпосередньо навколо протозірок. Також джерелом випромінювання можуть бути сусідні масивні зірки.

Але дослідження показало, що за це загадкове випромінювання відповідають не зовнішні, а внутрішні процеси. Це означає, що це відкриття може призвести до зміни моделей зореутворення.

Астрономи продовжать спостереження не тільки за газом і протозірками в молекулярних хмарах Змієносця, а й за пилом і льодом у цьому регіоні. Це має дозволити з'ясувати, що ж відбувається всередині протозірок, що призводить до появи незрозумілого ультрафіолетового випромінювання навколо цих об'єктів.

