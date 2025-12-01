Астрономы обнаружили загадочное высокоэнергетическое излучение: неясно, что его создает

Ученые не могут пока объяснить, как образом возле новорожденных звезд существует сильное ультрафиолетовое излучение. Эти звезды не должны быть его источником.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили неожиданное высокоэнергетическое ультрафиолетовое излучение вокруг пяти протозвезд в области звездообразования в созвездии Змееносца. Это открытие может привести к изменению моделей звездообразования. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Протозвезды представляют собой начальную стадию жизни звезд после их образования путем сжатия плотных участков из газа и пыли в молекулярных облаках. После рождения протозвезды все еще окружены веществом, из которого они были созданы и из которого набирают массу. Когда будет достигнута наужная масса для запуска термоядерного синтеза водорода, то протозвезда становится обычной звездой.

По словам ученых, по мере того, как протозвезды набирают массу, они выбрасывают часть вещества в космос в виде струй. Астрономы обнаружили, что понимания этих выбросов необходимо учитывать существование ультрафиолетового излучения.

Но протозвезды не могут создавать высокоэнергетическое ультрафиолетовое излучение и все же оно существует рядом с новорожденными звездами. Астрономы решили выяснить, какой источник этого излучения: внутренний или внешний?

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы изучили пять протозвезд в молекулярном облаке Змееносца, расположенном в 450 световых годах от нас. Кроме новорожденных звезд там находятся и молодые массивные звезд, выпускающие мощное ультрафиолетовое излучение.

Во время исследования астрономы сосредоточили свое внимание на излучении молекулярного водорода. Эти молекулы, состоящие из двух атомов водорода, являются самыми распространенными во Вселенной. Температура плотного газа, участвующего в образовании новых звезд слишком низкая, чтобы заставить молекулярный водород выпускать излучение.

Но, когда струи вещества из протозвезд сталкиваются с окружающими молекулярными облаками, возникают ударные волны, которые нагревают вещество и вызывают характерное излучение молекулярного водорода.

Ученые обнаружили вокруг протозвезд наличие мощного ультрафиолетового излучения. Одним из возможных его источников являются процессы, происходящие непосредственно вокруг протозвезд. Также источником излучения могут быть соседние массивные звезды.

Но исследование показало, что за это загадочное излучение отвечают не внешние, а внутренние процессы. Это значит, что это открытие может привести к изменению моделей звездообразования.

Астрономы продолжат наблюдение не только за газом и протозвездами в молекулярные облака Змееносца, но также за пылью и льдом в этом регионе. Это должно позволить выяснить, что же происходит внутри протозвезд, что приводит к появлению необъяснимого ультрафиолетового излучения вокруг этих объектов.

