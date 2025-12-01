Біля найдальшої планети Сонячної системи можуть жити інопланетяни (фото)

Найдалі від Сонця розташована планета Нептун і там складно було б перебувати людині. Проте на супутнику Нептуна може існувати позаземне життя.

До 2006 року найдальшою планетою від Сонця вважався Плутон, але потім цей світ стали називати карликовою планетою. Тож уже 19 років останньою планетою Солоної системи є Нептун — крижаний гігант, що розташований на відстані 4,5 мільярда кілометрів від Сонця, що приблизно в 30 разів далі за відстань від Землі до нашої зірки. Це єдина планета в Сонячній системі, яку не можна побачити неозброєним оком. Незважаючи на таку величезну відстань від Сонця на Нептуні існують полярні сяйва, а також, можливо, на його супутнику під назвою Тритон є позаземне життя, пише Discover Magazine.

Порівняно з іншими планетами Сонячної системи, про Нептун відомо відносно мало. Більшу частину даних про планету було отримано за допомогою космічного апарату "Вояджер-2", який пролетів повз Нептун у 1989 році.

Нептун — це восьма планета від Сонця діаметром 49 528 кілометрів, яка має атмосферу, що складається з водню, гелію і метану. Як уже писав Фокус, недавнє дослідження припускає, що Нептун може бути не крижаним, а кам'янистим гігантом. Це означає, що він може складатися з більшої кількості гірських порід, ніж вважалося раніше.

Якби ви опинилися на Нептуні, то дізналися б, що день там триває всього 16 земних годин, а рік — 165 земних років. Але добре провести час на Нептуні, вам, ймовірно, не вдалося б. Температура на планеті опускається до мінус 214 градусів Цельсія і постійно дмуть сильні вітри зі швидкістю майже 2200 км/год.

Планета Нептун та її найбільші супутники Фото: solar-system

У Нептуна виявлено 16 супутників, хоча їх може бути і більше. Найбільший супутник називається Тритон і він єдиний з усіх супутників Нептуна, який має ретроградну орбіту. Це означає, що він обертається навколо планети в протилежному напрямку обертанню Нептуна навколо своєї осі.

Незважаючи на те, що Нептун розташований у 30 разів далі від Сонця, ніж Земля, там існують полярні сяйва. На нашій планеті вони виникають через взаємодію сонячних частинок із газами в атмосфері. Можливо, на Нептуні діє той самий механізм, хоча, можливо, полярні сяйва пов'язані з викидами частини з гейзерів на Тритоні.

Це означає, що під крижаною оболонкою Тритона може ховатися підземний океан з рідкої води. А там, як вважають вчені, може існує позаземне життя. Також на Тритоні спостерігається тектонічна активність, а це було одним із механізмів, що сприяли появі та процвітанню життя на Землі.

