Возле Земли находятся 40 000 астероидов: сколько из них представляют опасность для нас

Только за последние три года астрономы обнаружили около 10 000 околоземных астероидов. А в конце ноября был обнаружен 40 000-й подобный космический камень.

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о том, что в конце ноября 2025 года был обнаружен 40 000-й околоземный астероид. Размер этих камней варьируется в диапазоне от нескольких метров до нескольких километров. И все эти астероиды находятся относительно близко к Земле по космическим меркам, пишет EarthSky.

Астероидами называют каменистые объекты, которые остались после формирования Солнечной системы более 4,5 млрд лет назад. Большинство астероидов вращаются вокруг Солнца между Марсом и Юпитером.

Околоземными астероидами называют космические камни, орбита которых находится в пределах 45 миллионах километров от орбиты Земли. Эти астероиды с разной периодичностью приближаются к нашей планете на разное расстояние и могут врезаться в Землю, потому астрономы внимательно за ними наблюдают.

Первый околоземный астероид, Эрос, был обнаружен в 1898 году. Затем в течение 90 лет астрономы открывали всего несколько подобных камней в год. Все изменилось с появлением новых мощных телескопов 1990-х и 2000-х годах. Поэтому астрономы начали обнаруживать сотни новых околоземных астероидов в год. Только за последние три года астрономы обнаружили около 10 000 таких космических камней. Теперь же в ноябре 2025 года был обнаружен 40 000-й околоземный астероид.

По словам ученых из ЕКА, число известных околоземных астероидов будет продолжать расти более быстрыми темпами из-за наличия более совершенных телескопов. Например, в этом поможет введенная в эксплуатацию в этом году обсерватория имени Веры Рубин, расположенная в Чили.

Астероид Эрос Фото: ESA

Каждый раз, когда астрономы находят новый околоземный астероид, они стараются предсказать траекторию его движения на десятилетия и даже столетия вперед. Такие исследования помогают понять, может ли какой-либо из этих космических камней столкнуться с Землей как минимум в течение ближайших 100 лет.

Почти 2000 околоземных астероидов имеют ненулевую вероятность столкновения с Землей в течение ближайших 100 лет. Но большинство из них очень маленькие и не представляют серьезной угрозы.

Самые опасные для Земли – это околоземные астероиды шириной более 1 километра. Подавляющее большинство из них уже обнаружено, и как считают ученые, и они не должны врезаться в Землю до начала XXII века.

Сейчас астрономы сосредоточили свое внимание на поиске астероидов шириной от 100 до 300 метров, ведь из сложно обнаружить заранее, а потому они представляют большую опасность. Считается, что астрономы нашли только 30% таких околоземных объектов.

По словам ученых, ни один из 40 000 известных околоземных астероидов пока что не представляет для нас угрозы в ближайшем будущем. Но космос – это непредсказуемое место, а потому траектория движения любого астероида может измениться в любое время.

В середине 2030-х годов ЕКА планирует отправить в космос обсерваторию NEOMIR, которая сможет более эффективно обнаруживать самые опасные для Земли астероиды и предупреждать о риске потенциального столкновения. У NEOMIR не будет помехи в виде яркого солнечного света , который мешает обнаружению астероидов наземными оптическими телескопами.

