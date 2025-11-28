Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS і його дивні особливості: 3 факти, виявлені NASA (фото)

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS у середині грудня наблизиться до Землі, а потім у березні 2026 року здійснить зближення з Юпітером. Після цього дивна комета з іншої частини Чумацького Шляху назавжди покине Сонячну систему.

Астрономи виявили міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, всього лише третій, який прибув з іншої зоряної системи, на початку липня цього року. Увесь цей час учені з NASA спостерігають за переміщенням 3I/ATLAS Сонячною системою. Ось три головні факти про 3I/ATLAS, які з'ясували вчені з NASA, пише Space.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS — це не корабель інопланетян

Незабаром після того, як астрономи виявили 3I/ATLAS, група вчених, зокрема й відомий мисливець за інопланетянами, астрофізик Аві Леб із Гарварду заявили, що характеристики ймовірної міжзоряної комети вказують на те, що це може бути космічний корабель вороже налаштованих інопланетян.

Вчені з NASA використовували понад 20 космічних апаратів, розміщених у різних частинах Сонячної системи, щоб провести максимально детальний аналіз 3I/ATLAS. У підсумку вчені дійшли висновку, що 3I/ATLAS має природне походження, а не є інопланетною технологією.

У NASA заявили, що 3I/ATLAS — це справді міжзоряна комета, яка має необхідні для такого твердження характеристики та поведінку. NASA не виявили жодних ознак наявності інопланетних технологій.

Також у NASA повідомили, що 3I/ATLAS не становить загрози для Землі, адже комета в середині грудня перебуватиме на відстані 270 млн км від нашої планети. Також міжзоряна комета не вріжеться в жодну іншу планету Сонячної системи, а лише перебуватиме на близькій відстані від Юпітера, приблизно 50 млн км, у березні 2026 року. Після цього міжзоряний гість покине Сонячну систему назавжди.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: розмір і вік

Спостереження космічних апаратів NASA показали, що 3I/ATLAS має кому, тобто характерну для комет газову оболонку, а також кометний хвіст. Вчені зафіксували випаровування води з поверхні комети, що роблять й інші подібні об'єкти в Сонячній системі.

Астрономи поки що не можуть точно сказати, який розмір має комета 3I/ATLAS, але він перебуває в діапазоні від 427 метрів до 5,6 кілометрів. Попередні дані свідчать про те, що міжзоряний об'єкт несе сліди хімічного складу далекої, невідомої зоряної системи, яка, ймовірно, старша за Сонячну систему. За оцінками вчених, комета могла почати свою подорож 7-10 мільярдів років тому. Сонце існує 4,6 мільярда років.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS має дивні особливості

За словами вчених з NASA, досі комета 3I/ATLAS поводилася саме так, як і належить кометі. Вона нагрівалася біля Сонця, виділяла воду і вуглекислий газ, але з деякими цікавими особливостями.

Астрономи виявили у 3I/ATLAS більш високе співвідношення вуглекислого газу до води порівняно з типовими кометами Сонячної системи, а також газ, незвично багатий нікелем порівняно із залізом. Хоча вчені і вважають це незвичайним, все ж вони сподіваються знайти цьому раціональне пояснення.

Також вчені виявили, що пил навколо комети 3I/ATLAS має дещо нетипові властивості, що дає змогу припустити, що розміри її частинок відрізняються від розмірів частинок місцевих комет.

Цікаво, що пил з комети спочатку був спрямований у бік Сонця, а потім сонячне випромінювання поступово відкинуло його назад. Зазвичай цього не спостерігають у місцевих комет.

Зараз міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS продовжує подорож Сонячною системою зі швидкістю приблизно 240 000 км/год. Науковці очікують, що зможуть отримати більше інформації про комету, коли вона перебуватиме поруч із Землею та Юпітером.

