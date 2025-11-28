Відповідь на парадокс Фермі: інопланетянам немає сенсу вступати з нами в контакт, чому

Учені вважають, що в нашій галактиці може існувати кілька розвинених позаземних цивілізацій, але вони не бачать сенсу в тому, щоб контактувати з іншими цивілізаціями в космосі.

Учені запропонували цікаве рішення однієї з найбільших загадок астрономії: чому ми ніколи не отримували повідомлення від позаземних цивілізацій? Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, стверджують, що відповідь на це питання може бути просто "буденною", пише ScienceFosus.

Нова теорія пропонує дещо розчаровуючу відповідь на парадокс Фермі, який запитує, чому у Всесвіті, де має існувати величезна кількість населених планет, не знайдено явних ознак існування розумного позаземного життя.

Учені не вважають, що розвинені цивілізації ховаються від нас, є істотами, яких ми не можемо зрозуміти, або просто вимерли. Нова теорія припускає, що позаземні цивілізації могли зупинитися в розвитку на скромному технологічному рівні і навіть могли втомитися від досліджень космосу. За словами вчених, найбуденніше пояснення, якщо воно фізично здійсненне, найімовірніше, є правильним.

Згідно з дослідженням, у нашій галактиці Чумацький Шлях може існувати невелика кількість розвинених позаземних цивілізацій. Але жодна з них не досягла і не прагне досягти надто високого технологічного рівня, що дає змогу дослідити всю галактику.

Це означає, що в космосі, можливо, не існує величезних сфер Дайсона, що оточують зірок, за допомогою яких інопланетяни отримують енергію, немає космічних кораблів, що дають змогу здійснювати міжзоряні подорожі, і немає дослідницьких космічний апаратів, які б борознили безкраї простори космосу.

Вчені вважають, що навіть якби міжзоряні подорожі були технічно можливими, то отримана вигода має переважувати витрати і потенційні ризики.

Тому будь-яка позаземна цивілізація може дійти висновку, що будь-яка зустріч з іншою цивілізацією не дасть змоги відкрити дуже багато нового. Тому такі цивілізації можуть втратити мотивацію досліджувати галактику і шукати інші розумні види.

Якщо більшість позаземних цивілізацій досягла певної технологічної межі, то вони можуть вирішити, що запуск космічних апаратів по всій галактиці просто безглуздий, не вартий зусиль або небезпечний.

Тому якщо люди і виявлять якісь радіосигнали, то це будуть просто слабкі випадкові сигнали, які не є цілеспрямованими повідомленнями.

Вчені вважають, що щось подібне може трапитися і з людською цивілізацією, яка вирішить не продовжувати пошуки позаземного розуму і дослідження глибшого космосу.

