Ответ на парадокс Ферми: инопланетянам нет смысла вступать с нами в контакт, почему

Ученые считают, что в нашей галактике может существовать несколько развитых внеземных цивилизаций, но они не видят смысла в том, чтобы контактировать с другими цивилизациями в космосе.

Ученые предложили интересное решение одной из самых больших загадок астрономии: почему мы никогда не получали сообщения от внеземных цивилизаций? Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, утверждают, что ответ на этот вопрос может быть просто "обыденным", пишет ScienceFosus.

Новая теория предлагает несколько разочаровывающий ответ на парадокс Ферми, который спрашивает, почему во Вселенной, где должно существовать огромное количество обитаемых планет, не найдены явные признаки существования разумной внеземной жизни.

Ученые не считают, что развитые цивилизации скрываются от нас, являются существами, которых мы не можем понять, или просто вымерли. Новая теория предполагает, что внеземные цивилизации могли остановиться в развитии на скромном технологическом уровне и даже могли устать от исследований космоса. По словам ученых, самое обыденное объяснение, если оно физически осуществимо, скорее всего, является верным.

Согласно исследованию, в нашей галактике Млечный Путь может существовать небольшое количество развитых внеземных цивилизаций. Но ни одна из них не достигла и не стремится достичь слишком высокого технологического уровня, позволяющего исследовать всю галактику.

Это значит, что в космосе, возможно не существует огромных сфер Дайсона, окружающих звезд, с помощью которых инопланетяне получают энергию, нет космических кораблей, позволяющих совершать межзвездные путешествия, и нет исследовательских космический аппаратов, бороздящих бескрайние просторы космоса.

Ученые считают, что даже если бы межзвездные путешествия были технически возможны, то полученная выгода должна перевешивать затраты и потенциальные риски.

Поэтому любая внеземная цивилизация может прийти к выводу, что любая встреча с другой цивилизацией не позволит открыть очень много нового. Поэтому такие цивилизации могут потерять мотивацию исследовать галактику и искать другие разумные виды.

Если большинство внеземных цивилизаций достигло определенного технологического предела, то они могут решить, что запуск космических аппаратов по всей галактике просто бессмысленный, не стоит усилий или опасен.

Поэтому если люди и обнаружат какие-то радиосигналы, то это будут просто слабые случайные сигналы, которые не являются целенаправленными сообщениями.

Ученые считают, что нечто подобное может случиться и с человеческой цивилизацией, которая решит не продолжать поиски внеземного разума и исследования более глубокого космоса.

