Межзвездный объект 3I/ATLAS и его странные особенности: 3 факта, обнаруженные NASA (фото)

Межзвездный объект 3I/ATLAS в середине декабря приблизится к Земле, а затем в марте 2026 года совершит сближение с Юпитером. После этого странная комета из другой части Млечного Пути навсегда покинет Солнечную систему.

Астрономы обнаружили межзвездный объект 3I/ATLAS, всего лишь третий, прибывший из другой звездной системы, в начале июля этого года. Все это время ученые из NASA наблюдают за перемещением 3I/ATLAS по Солнечной системе. Вот три главных факта о 3I/ATLAS, которые выяснили ученые из NASA, пишет Space.

Межзвездный объект 3I/ATLAS – это не корабль инопланетян

Вскоре после того, как астрономы обнаружили 3I/ATLAS группа ученых, в том числе и известный охотник за инопланетянами, астрофизик Ави Леб из Гарварда заявили, что характеристики предполагаемой межзвездной кометы указывают на то, что это может быть космический корабль враждебно настроенных инопланетян.

Ученые из NASA использовали более 20 космических аппаратов, размещенных в разных частях Солнечной системы, чтобы провести максимально детальный анализ 3I/ATLAS. В итоге ученые пришли к выводу, что 3I/ATLAS имеет естественное происхождение, а не является инопланетной технологией.

В NASA заявили, что 3I/ATLAS – это действительно межзвездная комета, которая имеет необходимые для такого утверждения характеристики и поведение. NASA не обнаружили никаких признаков наличия инопланетных технологий.

Также в NASA сообщили, что 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, ведь комета в середине декабря будет находиться на расстоянии 270 млн км от нашей планеты. Также межзвездная комета не врежется ни в какую другую планету Солнечной системы, а лишь будет находиться на близком расстоянии от Юпитера, примерно 50 млн км, в марте 2026 года. После этого межзвездный гость покинет Солнечную систему навсегда.

Межзвездный объект 3I/ATLAS: размер и возраст

Наблюдения космических аппаратов NASA показали, что 3I/ATLAS имеет кому, то есть характерную для комет газовую оболочку, а также кометный хвост. Ученые зафиксировали испарение воды с поверхности кометы, что делают и другие подобные объекты в Солнечной системе.

Астрономы пока не могут точно сказать, какой размер имеет комета 3I/ATLAS, но он находится в диапазоне от 427 метров до 5,6 километров. Предварительные данные свидетельствуют о том, что межзвездный объект несет следы химического состава далекой, неизвестной звездной системы, которая, вероятно, старше Солнечной системы. По оценкам ученых, комета могла начать свое путешествие 7-10 миллиардов лет назад. Солнце существует 4,6 миллиарда лет.

Межзвездный объект 3I/ATLAS имеет странные особенности

По словам ученых из NASA, до сих пор комета 3I/ATLAS вела себя именно так, как и положено комете. Она нагревалась возле Солнца, выделяла воду и углекислый газ, но с некоторыми интересными особенностями.

Астрономы обнаружили у 3I/ATLAS более высокое соотношение углекислого газа к воде по сравнению с типичными кометами Солнечной системы, а также газ, необычно богатый никелем по сравнению с железом. Хотя ученые и считают это необычным, все же они надеются найти этому рациональное объяснение.

Также ученые обнаружили, что пыль вокруг кометы 3I/ATLAS имеет несколько нетипичные свойства, что позволяет предположить, что размеры ее частиц отличаются от размеров частиц местных комет.

Интересно, что пыль из кометы изначально была направлена в сторону Солнца, а затем солнечное излучение постепенно отбросило ее назад. Обычно этого не наблюдают у местных комет.

Сейчас межзвездный объект 3I/ATLAS продолжает путешествие по Солнечной системе со скоростью примерно 240 000 км/ч. Ученые ожидают, что смогут получить больше информации о комете, когда она будет находиться рядом с Землей и Юпитером.

