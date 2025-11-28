Межзвездный объект 3I/ATLAS: получены новые фотографии, что с ними не так (фото)

Космический аппарат JUICE сфотографировал межзвездную комету 3I/ATLAS, которая летит к Юпитеру. Но есть одна проблема: мы пока не можем увидеть эти изображения. Для этого есть причина.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который согласно последний данным все же является кометой, прибывшей из другой звездной системы, сейчас направляется к Юпитеру. В марте 2026 года 3I/ATLAS окажется на расстоянии примерно 50 млн км от газового гиганта и его, как считают ученые, сможет более подробно изучить космический аппарат "Юнона". Он вращается вокруг Юпитера и изучает как саму планету, так и ее спутники. В то же время сейчас к Юпитеру летит космический аппарат JUICE Европейского космического агентства (ЕКА). Он сделал изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS, но мы не увидим эти фотографии до февраля 2026 года, пишет IFLScience.

NASA недавно показало серию новых фотографий межзвездного объекта 3I/ATLAS. Например, было получено изображение с самого близкого расстояния от кометы – 30 млн км. Этот снимок 3I/ATLAS сделала космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, который изучает Марс. Несмотря на то, что комета имеет несколько странный химический состав и поведение, в NASA говорят, что они получили подтверждение тому, что 3I/ATLAS – это межзвездная комета, а не какой-либо искусственный объект инопланетян, как предполагают некоторые ученые.

Фотография 3I/ATLAS, сделанная с орбиты вокруг Марса Фото: NASA

В период с 2 по 25 ноября за кометой 3I/ATLAS проводил наблюдение космический аппарат JUICE, который летит изучать Юпитер и его спутники. К самой большой планете Солнечной системы направляется и 3I/ATLAS. Межзвездный объект должен оказаться на самом близком расстоянии от Юпитера, примерно 50 млн км, 16 марта 2026 года.

Ученые из ЕКА дали задание JUICE использовать свои камеры для того, чтобы сфотографировать межзвездную комету 3I/ATLAS, когда та находилась на расстоянии примерно 75 млн км от космического аппарата.

Фотография 3I/ATLAS, сделанная космическим телескопом Хаббл Фото: NASA

Конечно ученым хотелось бы в ближайшее время получить новые фотографии 3I/ATLAS, но это невозможно. Аппарат JUICE пока не использует свою главную антенну связи для передачи сигналов на Землю, а использует менее мощную антенну. Из-за этого новые изображения 3I/ATLAS ученые получат примерно в феврале 2026 года.

Возможно до этого другие космические аппараты или же телескопы смогут сфотографировать 3I/ATLAS пока комета летит к Юпитеру. Если же нет, то нам придется ждать еще несколько месяцев, чтобы получить фотографии межзвездного объекта, который вызвал много дискуссией в научном сообществе.

