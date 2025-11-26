Межзвездный объект 3I/ATLAS может изменить курс: ученые выяснили, куда он летит (фото)

Ученые считают, что близкая встреча межзвездной кометы 3I/ATLAS с Юпитером может изменить траекторию ее полета.

Перед тем, как покинуть Солнечную систему в 2026 году, межзвездный объект 3I/ATLAS ожидает близкая встреча с крупнейшей планетой Солнечной системы — Юпитером. Это может привести к изменению курса третьего известного межзвездного объекта. Также астрономы выяснили, откуда прибыла межзвездная комета и куда она направляется. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года, когда он летел через Солнечную систему со скоростью примерно 210 000 км/ч. Это намного большая скорость, чему у двух других известных межзвездных объектов – 1I/Оумуамуа и кометы 2I/Борисов.

Изначально астрономы предположили, что 3I/ATLAS может быть кометой. Недавние данные NASA, как уже писал Фокус, подтверждают это предположение. Хотя существует версия, что это на самом деле корабль внеземной цивилизации. Как уже писал Фокус, сторонник этой теории, астроном из Гарварда Ави Леб, недавно заявил, что во время сближения 3I/ATLAS с Юпитером в марте 2026 года, этот "космический корабль инопланетян" может выпустить специальные зонды для наблюдения за газовым гигантом.

Пока что астрономы точно не знают из какой части нашей галактики прибыл межзвездный объект 3I/ATLAS. Считается, что он мог прилететь из так называемого толстого диска Млечного Пути. Там находятся очень старые звезды, а потому астрономы считают, что 3I/ATLAS может иметь возраст до 10 млрд лет. Это значит, что межзвездная комета появилась намного раньше, чем Солнце и Земля.

Авторы нового исследования считают, что комета 3I/ATLAS прибыла из переходной области между толстым и тонким диском Млечного Пути, но в какой именно звездной системе она родилась, остается загадкой.

Новые расчеты показывают, что комета 3I/ATLAS прибыла к нам из региона космоса в направлении созвездия Стрельца со скоростью примерно 205 000 км/ч. А сейчас она направляется в сторону созвездия Близнецов со средней скоростью 208 000 км/ч.

Астрономы выяснили, что на траекторию полета межзвездного объекта 3I/ATLAS, который должен покинуть Солнечную систему в 2026 году, может повлиять гравитация Марса и Юпитера. Но расчеты показывают, что 3I/ATLAS в марте следующего года будет находиться на расстоянии примерно 50 млн км от Юпитера и ощутит большее влияние гравитации этой гигантской планеты. Таким образом эта встреча 3I/ATLAS с Юпитером может серьезно изменить курс межзвездной кометы.

Астрономы говорят, что данные космического аппарата "Юнона", который вращается вокруг Юпитера, помогут уточнить новый курс 3I/ATLAS.

