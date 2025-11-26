Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може змінити курс: учені з'ясували, куди він летить (фото)

Вчені вважають, що близька зустріч міжзоряної комети 3I/ATLAS з Юпітером може змінити траєкторію її польоту.

Перед тим, як покинути Сонячну систему 2026 року, на міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS очікує близька зустріч із найбільшою планетою Сонячної системи — Юпітером. Це може призвести до зміни курсу третього відомого міжзоряного об'єкта. Також астрономи з'ясували, звідки прибула міжзоряна комета і куди вона прямує. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS було виявлено 1 липня 2025 року, коли він летів через Сонячну систему зі швидкістю приблизно 210 000 км/год. Це набагато більша швидкість, ніж у двох інших відомих міжзоряних об'єктів — 1I/Оумуамуа і комети 2I/Борисов.

Спочатку астрономи припустили, що 3I/ATLAS може бути кометою. Недавні дані NASA, як уже писав Фокус, підтверджують це припущення. Хоча існує версія, що це насправді корабель позаземної цивілізації. Як уже писав Фокус, прихильник цієї теорії, астроном з Гарварду Аві Леб, нещодавно заявив, що під час зближення 3I/ATLAS з Юпітером у березні 2026 року, цей "космічний корабель інопланетян" може випустити спеціальні зонди для спостереження за газовим гігантом.

Поки що астрономи точно не знають, з якої частини нашої галактики прибув міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS. Вважається, що він міг прилетіти з так званого товстого диска Чумацького Шляху. Там знаходяться дуже старі зірки, а тому астрономи вважають, що 3I/ATLAS може мати вік до 10 млрд років. Це означає, що міжзоряна комета з'явилася набагато раніше, ніж Сонце і Земля.

Автори нового дослідження вважають, що комета 3I/ATLAS прибула з перехідної області між товстим і тонким диском Чумацького Шляху, але в якій саме зоряній системі вона народилася, залишається загадкою.

Нові розрахунки показують, що комета 3I/ATLAS прибула до нас із регіону космосу в напрямку сузір'я Стрільця зі швидкістю приблизно 205 000 км/год. А зараз вона прямує в бік сузір'я Близнюків із середньою швидкістю 208 000 км/год.

Астрономи з'ясували, що на траєкторію польоту міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, який має покинути Сонячну систему 2026 року, може вплинути гравітація Марса і Юпітера. Але розрахунки показують, що 3I/ATLAS у березні наступного року перебуватиме на відстані приблизно 50 млн км від Юпітера і відчує більший вплив гравітації цієї гігантської планети. Таким чином ця зустріч 3I/ATLAS з Юпітером може серйозно змінити курс міжзоряної комети.

Астрономи кажуть, що дані космічного апарату "Юнона", який обертається навколо Юпітера, допоможуть уточнити новий курс 3I/ATLAS.

Фокус також писав про те, які аномалії в поведінці комети 3I/ATLAS, на думку прихильників версії про її штучне походження, вказують на те, що це може бути технологія інопланетян.

Також Фокус писав про те, що в нашому розумінні Всесвіту є щось неправильне, підтверджують астрономи. Вчені вивчили останній випуск даних Атакамського космологічного телескопа і зробили важливе відкриття про постійну Хаббла.