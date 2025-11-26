Проблема Габбла: у нашому розумінні Всесвіту є щось неправильне, підтверджують астрономи

Вчені вивчили останній випуск даних Атакамського космологічного телескопа і зробили важливе відкриття про сталу Габбла.

З жовтня 2007 року до середини 2022 року Атакамський космологічний телескоп (АКТ) досліджував Всесвіт. Він виявив безліч незвичайних об'єктів, але головним предметом його дослідження було реліктове випромінювання. Це світлове відлуння Великого вибуху, перше світло, що вільно поширювалося Всесвітом. Це випромінювання має вирішальне значення для нашого розуміння Всесвіту. Астрономи провели аналіз останнього випуску даних АКТ і виявилося, що вони підтверджують, що в нашому розумінні Всесвіту є щось абсолютно неправильне. Дослідження опубліковано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пише IFLScience.

Як відомо, Всесвіт розширюється з моменту Великого вибуху 13,8 млрд років тому. Швидкість розширення Всесвіту показує постійна Габбла. Її можна виміряти кількома способами. Але найточніші результати дають вимірювання реліктового випромінювання, а також спостереження за змінними зірками в галактиках у локальному Всесвіті, які віддаляються від нас. Але існує велика проблема: ці вимірювання дають різні значення сталої Габбла. Це відомо, як проблема Габбла.

Здавалося б, будь-який метод вимірювання швидкості розширення Всесвіту має давати приблизно однакові результати. Але метод вимірювання зоряного світла і реліктового випромінювання дають надто різні значення постійної Габбла. Нові дані телескопа АКТ підтверджують це і тільки посилюють загадку. Це означає, що щось із нашим розумінням Всесвіту не так.

За словами вчених, нові дані вказують на ще більшу розбіжність у значеннях сталої Габбла.

Раніше астрономи намагалися розв'язати це протиріччя за допомогою альтернативних моделей стандартної космологічної моделі, що описує Всесвіт з моменту Великого вибуху. Це так звані розширені космологічні моделі космосу. Але нові дані показують, що ці моделі не працюють.

Нові спостереження в нових масштабах і з новою поляризацією практично усунули можливість для існування альтернативних моделей, кажуть учені.

Поляризація — це властивість світла. Світло поляризоване, якщо його електромагнітне поле коливається в певному напрямку. Поляризація реліктового випромінювання дуже важлива, оскільки вона дає нове уявлення про ранній Всесвіт. Вона також дає змогу краще і точніше перевіряти космологічні моделі.

Результати дослідження розширюють наші знання про найбільш ранні етапи існування Всесвіту, оскільки реліктове випромінювання було випущене всього через 380 000 років після Великого вибуху. Але загадка проблеми Габбла залишається поки що невирішеною.

