Учені вперше "побачили" темну матерію: становить 85% Всесвіту (фото)

Астрономи вважають, що вони вперше напряму виявили фактично невидиму темну матерію. Докази її існування знайшли в нашій галактиці.

Учені, можливо, вперше "побачили" темну матерію за допомогою космічного гамма-телескопа Fermi. Це найзагадковіша речовина у Всесвіті, яка має існувати, але ще ніколи її не спостерігали безпосередньо. Згідно з дослідженням, ознаки реального існування темної матерії були виявлені в Чумацькому Шляху, пише Space.

Про те, що темна матерія існує, вперше в 1933 році припустив астроном Фріц Цвіккі. Він виявив, що галактики в Скупченні Волос Вероніки (велике скупчення галактик) не мають достатньої сили гравітації, щоб це скупчення не розлетілося на частини. Це означає, що має існувати додаткова маса, яка створює додаткову гравітацію. У 70-х роках минулого століття астроном Віра Рубін виявила, що зовнішні частини спіральних галактик обертаються з тією ж швидкістю, що і їхні центри. Але це можливо лише в тому разі, коли також існує додаткова невидима маса.

Таким чином вчені дійшли висновку, що існує темна матерія, яка взаємодіє зі звичайною матерією за допомогою гравітації і впливає на матерію, що складається з відомих частинок. Відтоді астрономи з'ясували, що всі великі галактики оточують гало темної матерії, а також вони пронизані цією загадковою речовиною. За нинішніми оцінками, звичайна матерія, тобто все, що ми бачимо навколо, становить лише 15% усієї матерії у Всесвіті. Таким чином темна матерія становить решту 85%.

Але темна матерія або взагалі не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, або робить це дуже слабо. Тому загадкова речовина не випускає, не відбиває і не поглинає світло. Виходить, що темна матерія фактично невидима. Принаймні так думали вчені.

Карта інтенсивності гамма-випромінювання в центрі Чумацького Шляху, яке може створювати темна матерія Фото: space.com

За словами авторів дослідження, темна матерія все ж може випустити випромінювання в одному випадку. Це може відбуватися тоді, коли частинки темної матерії знищують одна одну під час зустрічі, як це відбувається під час зустрічі частинок матерії та антиматерії. У такому разі відбувається викид гамма-випромінювання, яке може побачити, наприклад, космічний гамма-телескоп Fermi. Учені припускають, що частинками темної матері, які знищуються під час зустрічі, можуть бути вімпи — масивні частинки, що слабо взаємодіють. Це частинки, маса яких, як вважається, у 500 разів більша за масу протона, що міститься в ядрі атома.

Астрономи направили телескоп Fermi на центр нашої галактики Чумацький Шлях, де, як вважається, знаходиться велика концентрація темної матерії. Вони хотіли побачити там гамма-випромінювання, яке може випускати загадкова речовина. Вчені вважають, що виявили те, що шукали.

Згідно з дослідженням, було виявлено надзвичайно потужне гамма-випромінювання, характеристики якого збігаються з тими, що очікуються від темної матерії. Вчені вважають, що жодні інші астрофізичні явища не могли б створити таке випромінювання, окрім знищення вімпів.

Таким чином астрономи вважають, що вони вперше могли "побачити" темну матерію. Якщо це відкриття підтвердиться, то це означатиме, що темна матерія складається з частинок, які не входять до Стандартної моделі фізики елементарних частинок.

Але потрібно більше доказів прямого виявлення темної матерії, а тому вчені продовжать свої спостереження.

