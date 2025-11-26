Ученые впервые "увидели" темную материю: составляет 85% Вселенной (фото)

Астрономы считают, что они впервые напрямую обнаружили фактически невидимую темную материю. Доказательства ее существования нашли в нашей галактике.

Ученые, возможно, впервые "увидели" темную материю c помощью космического гамма-телескопа Fermi. Это самое загадочное вещество во Вселенной, которое должно существовать, но еще никогда его не наблюдали напрямую. Согласно исследованию, признаки реального существования темной материи были обнаружены в Млечном Пути, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

О том, что темная материя существует, впервые в 1933 году предположил астроном Фриц Цвикки. Он обнаружил, что галактики в Скоплении Волос Вероники (крупное скопление галактик) не имеют достаточной силы гравитации, чтобы это скопление не разлетелось на части. Это значит, что должна существовать дополнительная масса, создающая дополнительную гравитацию. В 70-х годах прошлого века астроном Вера Рубин обнаружили, что внешние части спиральных галактик вращаются с той же скоростью, что и их центры. Но это возможно лишь в том случае, когда также существует дополнительная невидимая масса.

Відео дня

Таким образом ученые пришли к выводу, что существует темная материя, которая взаимодействует с обычной материей с помощью гравитации и оказывает влияние на материю, состоящую из известных частиц. С тех пор астрономы выяснили, что все крупные галактики окружают гало темной материи, а также они пронизаны этим загадочным веществом. По нынешним оценкам, обычная материя, то есть все, что мы видим вокруг, составляет лишь 15% всей материи во Вселенной. Таким образом темная материя составляет остальные 85%.

Но темная материя либо вообще не взаимодействует с электромагнитным излучением, или делает это очень слабо. Поэтому загадочное вещество не выпускает, не отражает и не поглощает свет. Получается, что темная материя фактически невидима. По крайней мере так думали ученые.

Карта интенсивности гамма-излучения в центре Млечного Пути, которое может создавать темная материя Фото: space.com

По словам авторов исследования, темная материя все же может выпустить излучение в одном случае. Это может происходить тогда, когда частицы темной материи уничтожают друг друга при встрече, как это происходит при встрече частиц материи и антиматерии. В таком случае происходить выброс гамма-излучения, которое может увидеть, например, космический гамма-телескоп Fermi. Ученые предполагают, что частицами темной матери, которые уничтожаются при встрече, могут быть вимпы — слабо взаимодействующие массивные частицы. Это частицы, масса которых, как считается, в 500 раз больше массы протона, который находится в ядре атома.

Астрономы направили телескоп Fermi на центр нашей галактики Млечный Путь, где, как считается, находится большая концентрация темной материи. Они хотели увидеть там гамма-излучение, которое может выпускать загадочное вещество. Ученые считают, что обнаружили то, что искали.

Согласно исследованию, было обнаружено чрезвычайно мощное гамма-излучение, характеристики которого совпадают с теми, что ожидаются от темной материи. Ученые считают, что никакие другие астрофизические явления не могли бы создать такое излучение, кроме уничтожения вимпов.

Таким образом астрономы считают, что они впервые могли "увидеть" темную материю. Если это открытие подтвердится, то это будет означать, что темная материя состоит из частиц, которые не входят в Стандартную модель физики элементарных частиц.

Но нужно больше доказательств прямого обнаружения темной материи, а потому ученые продолжат свои наблюдения.

Как уже писал Фокус, Вселенная может увеличиваться в размерах быстрее, чем перемещается свет. Хотя это противоречит законам физики, все же такое явление возможно.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что темная материя подчиняется законам физики, но существование неизвестной силы во Вселенной исключать нельзя.