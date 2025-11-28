Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: отримано нові фотографії, що з ними не так (фото)

Космічний апарат JUICE сфотографував міжзоряну комету 3I/ATLAS, яка летить до Юпітера. Але є одна проблема: ми поки що не можемо побачити ці зображення. Для цього є причина.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який згідно з останніми даними все ж таки є кометою, що прибула з іншої зоряної системи, наразі прямує до Юпітера. У березні 2026 року 3I/ATLAS опиниться на відстані приблизно 50 млн км від газового гіганта і його, як вважають науковці, зможе більш детально вивчити космічний апарат "Юнона". Він обертається навколо Юпітера і вивчає як саму планету, так і її супутники. Водночас зараз до Юпітера летить космічний апарат JUICE Європейського космічного агентства (ЄКА). Він зробив зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS, але ми не побачимо ці фотографії до лютого 2026 року, пише IFLScience.

Як уже писав Фокус, NASA нещодавно показало серію нових фотографій міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS. Наприклад, було отримано зображення з найближчої відстані від комети — 30 млн км. Цей знімок 3I/ATLAS зробив космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter, який вивчає Марс. Незважаючи на те, що комета має дещо дивний хімічний склад і поведінку, у NASA кажуть, що вони отримали підтвердження того, що 3I/ATLAS — це міжзоряна комета, а не якийсь штучний об'єкт інопланетян, як припускають деякі вчені.

У період з 2 по 25 листопада за кометою 3I/ATLAS проводив спостереження космічний апарат JUICE, який летить вивчати Юпітер і його супутники. До найбільшої планети Сонячної системи прямує і 3I/ATLAS. Міжзоряний об'єкт має опинитися на найближчій відстані від Юпітера, приблизно 50 млн км, 16 березня 2026 року.

Вчені з ЄКА дали завдання JUICE використовувати свої камери для того, щоб сфотографувати міжзоряну комету 3I/ATLAS, коли та перебувала на відстані приблизно 75 млн км від космічного апарата.

Звісно вченим хотілося б найближчим часом отримати нові фотографії 3I/ATLAS, але це неможливо. Апарат JUICE поки що не використовує свою головну антену зв'язку для передачі сигналів на Землю, а використовує менш потужну антену. Через це нові зображення 3I/ATLAS вчені отримають приблизно в лютому 2026 року.

Можливо до цього інші космічні апарати або ж телескопи зможуть сфотографувати 3I/ATLAS поки комета летить до Юпітера. Якщо ж ні, то нам доведеться чекати ще кілька місяців, щоб отримати фотографії міжзоряного об'єкту, який спричинив багато дискусій у науковій спільноті.

