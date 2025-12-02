Межзвездный объект 3I/ATLAS более странный, чем считалось: получены новые фотографии (фото)

Астрономов удивило то, что объект, прибывший из другой части Млечного Пути, вероятно, похож на объекты на краю Солнечной системы.

Ученые считают, что они обнаружили признаки криовулканизма на поверхности межзвездной кометы 3I/ATLAS. Это значит, что комета, прибывшая из другой звездной системы, извергает вещества из своих недр, как это делают транснептуновые объекты в Солнечной системе. Ученые считают, что эти извержения можно объяснить составом этой странной кометы. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несмотря на то, что существует версия, что 3I/ATLAS может быть космическим аппаратом внеземной цивилизации, большинство ученых уверены, что это комета, хотя и довольно странная. Считается, что она прибыла из другой звездной системы, но в какой части Млечного Пути она находится неизвестно. Возраст кометы составляет миллиарды лет, и, возможно, она более чем на 3 миллиарда лет старше Солнечной системы, которой 4,6 млрд лет. Сейчас межзвездный объект 3I/ATLAS направляется к Юпитеру на скорости более 220 000 км/ч и в первой половине следующего года должен покинуть Солнечную систему.

Відео дня

Ученые считают, что они обнаружили признаки криовулканизма на поверхности межзвездной кометы 3I/ATLAS Фото: Live Science

Точный размер 3I/ATLAS неизвестен, но считается, что он находится в диапазоне от 440 метров до 5600 метров. Авторы исследования считают, что если 3I/ATLAS имеет диаметр примерно 1 км и предполагаемый ими состав, то масса кометы составляет более 600 млн тонн. Ученые выяснили, что 3I/ATLAS имеет состав, похожий на тот, что имеют углеродистые хондриты. Это древние метеориты, которые остались после формирования Солнечной системы. Также астрономы считают, что 3I/ATLAS ведет себя как ледяные транснептуновые объекты, которые находятся за орбитой планеты Нептун в Солнечной системе. По словам ученых, они были удивлены, когда обнаружили, что комета из другой звездной системы имеет сходство с объектами, которые вращаются вокруг Солнца.

Астрономы проводили наблюдение за межзвездной кометой 3I/ATLAS в конце октября, когда она приближалась к Солнцу. Когда кометы приближаются к нашей звезде, то лед на их поверхности сублимируется, то есть превращается сразу в газ минуя стадию жидкости.

Как показывает исследование, активная сублимация льда на поверхности кометы началась, когда 3I/ATLAS находилась на расстоянии 378 млн км от Солнца, и именно тогда яркость объекта значительно увеличилась.

Астрономы провели анализ изображений 3I/ATLAS и обнаружили выбросы газа и пыли в виде струй, которые, как считают ученые, являются явными признаками криовулканизма. Криовулканы в отличие от обычных вулканов выбрасывают не горячую лаву, а газ и пыль и обычно их можно обнаружить на поверхности транснептуновых объектов.

о словам ученых, они были удивлены, когда обнаружили, что комета из другой звездной системы имеет сходство с объектами, которые вращаются вокруг Солнца Фото: Live Science

Авторы исследования считают, что криовулканизм у 3I/ATLAS возник из-за разрушения первозданного вещества, из которого была создана комета, заключенного в ее недрах. Во время сближения с Солнцем комета 3I/ATLAS сильно нагрелась и произошло нарушение процесса сублимации твердого углекислого газа, известного как сухой лед. Это позволило окисляющей жидкости проникнуть в недра кометы и вступить в реакцию с металлами, такими как сульфиды никеля и железа.

Ученые провели спектроскопическое сравнение (анализ взаимодействия вещества со светом) данных о комете с составом метеоритов, известных как углеродистые хондриты, найденных в Антарктиде. Один из метеоритов содержит фрагмент транснептунового объекта. Анализ показал, что межзвездная комета 3I/ATLAS похожа на эти метеориты и, вероятно, имеет в своем составе много металлов.

Как уже писал Фокус, данные наблюдений за 3I/ATLAS, полученные в ноябре, указывают на странное поведение межзвездного объекта, которое пока сложно объяснить.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили 40 000-й околоземный астероид. Часть этих космических камней может столкнуться с Землей.