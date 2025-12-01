Межзвездный объект 3I/ATLAS меняется странным образом: появился отросток длиной 180 000 км (фото)

Каждые 16 часов яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS постоянно меняется, что напоминает биение сердца. Но что именно происходит, пока непонятно.

Сейчас большинство астрономов уверены в том, что 3I/ATLAS – это комета, хотя и очень странная. При этом исследования показывают, что она прибыла из другой части нашей галактики и сейчас направляется прочь из Солнечной системы, где объект 3I/ATLAS был впервые обнаружен 1 июля этого года. Астрофизик из Гарварда Ави Леб считает, что пока недостаточно данных, чтобы с полной уверенностью сказать, чем именно является 3I/ATLAS. Например, ученый обнаружил, что яркость объекта каждые 16 часов меняется, то есть она то увеличивается, то уменьшается на десятки процентов. Пока что это сложно объяснить, пишет Medium.

C помощью наземных телескопов были получены новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS, на которых хорошо видны не только яркое ядро кометы, но и длинный, хорошо сформированный антихвост. Это поток пыли и газа, направленный в сторону Солнца, длина которого составляет примерно 180 000 километров. Эта особенность встречается очень редко у комет и непонятно, почему 3I/ATLAS такую яркую и прямую структуру.

По словам Леба, прошлые данные показали, что большая часть наблюдаемого света от 3I/ATLAS исходит из светящейся комы, окружающей ядро объекта. Она состоит из газа и пыли и возникает в результате испарения льда с поверхности ядра кометы. Эта кома прозрачна, поэтому ядро ​​можно увидеть сквозь нее. Доля общего света, обусловленная отражением солнечного света ядром, неизвестна, поскольку размер ядра точно не определен. И все же предполагается, что ядро отражается часть солнечного света.

Астрофизик говорит, что если весь свет исходит от твердой поверхности ядра, то его диаметр должен составлять от 10 до 23 километров. Но на самом деле размер ядра должен быть меньше, ведь большая часть света отражается от комы кометы. Если предположить, что ядро кометы 3I/ATLAS 3I/ATLAS составляет примерно 2,8 км, то оно отражает менее процента всего солнечного света. Если ядро ​​совершает полный оборот вокруг своей оси примерно за 16 часов, то непонятно каким образом меняется яркость 3I/ATLAS достигающая десятков процентов, говорит Леб.

C помощью наземных телескопов были получены новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS, на которых хорошо видны не только яркое ядро кометы, но и длинный, хорошо сформированный антихвост Фото: Medium

За последний месяц на снимках 3I/ATLAS были видны множественные струйные выбросы, состоящие из пыли и газа. Если масса в струях периодически пульсирует, то образующаяся кома будет демонстрировать периодическую переменность в рассеивании солнечного света.

В контексте обычной кометы это может быть вызвано направленным к Солнцу антихвостом, который возникает только тогда, когда большой ледяной карман с одной стороны ядра кометы обращен к Солнцу. В результате кома будет получать пыль и газ каждый раз, когда ледяной карман обращен к Солнцу. Это напоминает биение сердца, когда облако газа и пыли выполняет роль потока "крови", периодически проходящего через кому в течение периода вращения 16 часов. Если предположить, что скорость выброса вещества составляет 440 м/с, как показывали прошлые расчеты, то длина струйных выбросов должна достигать более 25 000 км, но она намного больше.

По словам Леба, если 3I/ATLAS – это не комета, а космический корабль инопланетян, то пульсирующие струйные выбросы могут не обязательно указывать на Солнце. Но они могут быть похожими на хорошо структурированный выброс, как это видно на изображениях. Будущие данные, демонстрирующие периодическое увеличение яркости струй 3I/ATLAS могут показать, являются ли эти струйные выбросы естественными или созданы искусственным двигателем.

