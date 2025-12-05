Спалах на Сонці спричинив різке підвищення радіації на Землі вперше за 20 років (відео)

Рівень радіації на короткий час досяг значень, які можуть бути потенційно небезпечними для людини.

Рівень радіації в атмосфері Землі досяг найвищого рівня вперше майже за 20 років після того, як унаслідок спалаху на Сонці на планету обрушився потік високошвидкісних частинок. Сонячний спалах класу Х5.1 стався на Сонці 11 листопада і поки що це найпотужніший спалах цього року. Вчені з Університету Суррея, Велика Британія, представили результати дослідження, яке показало, що на Землю внаслідок спалаху прибув потік високошвидкісних протонів, що трапляється вкрай рідко. Наземні датчики і датчики стратосферних зондів зафіксували різке підвищення радіації, пише Space.

Учені з'ясували, що в атмосфері нашої планети та поблизу поверхні рівень радіації на короткий час піднявся до рівня, який у 10 разів перевищує нормальний.

Якби вагітна жінка піддавалася такому рівню радіації понад 12 годин, вона отримала б гранично допустиму дозу, яка вважається безпечною для плода. Такий рівень радіації також збільшує ризик розвитку раку у всіх людей. За словами вчених, на щастя, найвищий рівень радіації існував протягом приблизно двох годин.

Протони, які вилітають у космос унаслідок спалаху на Сонці, рухаються майже зі швидкістю світла і досягають Землі протягом кількох хвилин.

Коли ці протони досягають верхніх шарів атмосфери Землі, вони взаємодіють з молекулами повітря, викликаючи появу потоків вторинних, менш енергійних частинок, включно з нейтронами, мюонами та електронами. Такі частинки постійно потрапляють на поверхню Землі внаслідок впливу на нашу планету космічних променів.

Але коли на Землю потрапляє потік сонячних протонів, рівень радіації на поверхні Землі та навколо неї різко зростає. Це явище називається посиленням на рівні землі і трапляється досить рідко. За останні 80 років було зареєстровано всього 77 таких подій.

Учені погано розуміють фізику таких явищ і не знають, чому одні спалахи на Сонці викликають посилення на рівні землі, а інші — ні. Тому вони не можуть передбачити, коли відбудеться підвищення рівня радіації.

За словами вчених, посилення на рівні землі 11 листопада було лише слабким прикладом того, на що здатне Сонце. Найпотужніше підвищення рівня радіації внаслідок сонячного спалаху було зареєстровано 1956 року. Тоді на короткий час рівень радіації в 60 разів перевищував нормальний.

