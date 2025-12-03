Вмираючий супутник сфотографує небезпечний астероїд: уперше за 7500 років він зблизиться із Землею

Австралійська компанія збирається використовувати супутник, термін експлуатації якого закінчується, щоб зробити детальні фотографії сумнозвісного астероїда Апофіс.

Компанія HEO Robotics з Австралії використовує своє угруповання супутників для того, щоб отримувати фотографії з високою роздільною здатністю інших космічних апаратів на орбіті. Таким чином клієнти компанії отримують інформацію про їхній стан. Згідно із заявою HEO Robotics, компанія планує купити супутник, що перебуває на геостаціонарній орбіті, термін служби якого добігає кінця, щоб сфотографувати з близької відстані астероїд Апофіс. Цей потенційно небезпечний астероїд діаметром 340 метрів наблизиться до Землі у квітні 2029 року, пише Space.

Супутники на геостаціонарній орбіті обертаються навколо Землі на висоті 35 786 кілометрів над екватором нашої планети. Космічні апарати, термін служби яких добігає кінця, використовують паливо, що залишилося, для виходу на так звану орбіту поховання, щоб не заважати супутникам, які працюють.

Компанія HEO Robotics збирається купити супутник, термін служби якого добігає кінця, і використати його паливо, що залишилося, для зближення з астероїдом Апофіс. Він пролетить на відстані 32 000 км від Землі в п'ятницю, 13 квітня 2029 року. Таким чином австралійська компанія хоче отримати детальні фотографії цього космічного каменю.

Фотографія Міжнародної космічної станції, зроблена супутником HEO Robotics Фото: space.com

Незважаючи на те, що Апофіс вважається потенційно небезпечним астероїдом, він не становить загрози для Землі. Тобто, згідно з розрахунками, у 2029 році він пролетить повз нашу планету. Але це унікальна можливість для вчених вивчити цей астероїд із близької відстані, адже Апофіс уперше за 7500 років перебуватиме так близько від Землі. Вчені, зокрема, хочуть з'ясувати, як гравітація нашої планети може вплинути на величезний астероїд.

Незважаючи на те, що Апофіс вважається потенційно небезпечним астероїдом, він не становить загрози для Землі. Ілюстрація Фото: ESA

Не тільки HEO Robotics збирається отримати детальні фотографії астероїда Апофіс. NASA, Європейське космічне агентство і Японія готують свої власні місії, OSIRIS-APEX, RAMSES і DESTINY+ відповідно, щоб дослідити Апофіс з близької відстані під час його унікального зближення з нашою планетою.

Згідно із заявою HEO Robotics, компанія планує в майбутньому використовувати свої космічні апарати для створення фотографій різних астероїдів у Сонячній системі.

